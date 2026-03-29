◆国際親善試合 スコットランド０―１日本（２８日、スコットランド・グラスゴー）

日本は後半３９分にＭＦ伊東純也が決勝点を挙げ、Ｗ杯に出場するスコットランドに１―０で勝利した。サブ組中心で挑んだ前半も試合を支配し、主力選手を相次いで投入した後半に試合を決めた。

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多くの収穫をつかんだ９０分を経て、次戦はいよいよイングランド戦となる。３１日（日本時間４月１日）、聖地ウェンブリーでの試合は、日本の現在地を知ることができる一戦となるだろう。

日本の先発はスコットランド戦から大幅入れ替えとなることが見込まれる。この日途中出場となった選手たちが多く先発に名を連ねることになる見通し。鎌田大地や上田綺世、三笘薫、堂安律らに加え、この日出番のなかった佐野海舟もボランチでのスタメン出場が予想される。

対するイングランドも、２７日の親善試合ウルグアイ戦（１△１）で主力を温存しており、日本戦ではＦＷケイン（バイエルン）らレギュラークラスが出場するとみられる。世界一を目指す日本にとって、この上ない腕試しの機会となる。

本番を見据え、うまくいかなかった時のプランＢ、プランＣをテストするという意味でも、まずはプランＡで正面からぶつかりたい。上田のポストプレーがどれほど機能するのか。攻守のバランスの最適解は。３バックの個での守りがどれだけ通用するのか。強豪国は日本のどこを穴と捉え、突こうとするのか。絶好の学びの機会を生かし、本大会につながる９０分としたい。（岡島 智哉）