俳優の谷原章介が２９日、東京・台場のフジテレビで同局系「ＳＵＮＤＡＹブレイク．」（日曜・前７時）の取材会に出席した。

初回放送を終え「初めてと思えないくらい伊藤さん、唯ちゃんとの息があっていて手応えのある放送になった」。

２７日まで同局系の平日朝の番組「サン！シャイン」にＭＣとして出演していたが、この日から日曜朝に。違いを「隣にいる人が違う。平日はケの日、休日はハレの日にふさわしい人がいる。番組のフォーマットも違う」と説明。衣装もスーツから一転、カジュアルなジャケットに。「首が楽で、リラックスして臨めている」と笑みを浮かべた。

番組でやってみたいことを聞かれると「資格を取るとかどう？」と提案。「みんなで勉強して。競争するわけじゃないけど、英検５級くらいからどんどん上達していく。気象予報士は無理だもん。ユンボとか重機のやつとかやれたら」と構想を明かした。

さらに「先のことが楽しみになる情報を届けたい」ということから「〇〇ソムリエの人がいると説得力がある。（スペシャルキャスターの「オズワルド」伊藤俊介が）エンタメソムリエとか。資格がある人がプレゼンすると面白い」と期待していた。