文化放送の甲斐彩加アナウンサーが２９日、アシスタントを務めるお笑いコンビ「ますだおかだ」の岡田圭右と「アンタッチャブル」柴田英嗣がパーソナリティーを務める文化放送「ますだおかだ岡田圭右とアンタッチャブル柴田英嗣のおかしば」（日曜・午前１０時）に生出演した。

今月いっぱいで文化放送を退社する甲斐アナはこの日が同番組に最後の出演。生放送は通常のスタジオではなく文化放送１階「文化放送サテライトプラス」から放送した。

甲斐アナが声援を送る音声を受け岡田は「甲斐ちゃん大応援団がシュプレヒコールよ。なぜやめるんだ！甲斐ちゃん。やめるな！甲斐ちゃん…シュプレヒコールが巻き起こっている」と明かすと、甲斐アナは「誰も言ってない」と突っ込み、。柴田も「今、起こってないですけど」と突っ込んで笑わせていた。

さらに岡田は甲斐アナが退社することで「ホンマやばいぞ！この後『おかしば』どうなんねん」と危機感を募らせていた。

甲斐アナは、２０１７年１１月から「ＴＢＳラジオ」のキャスターを務め、１９年１０月から「南海放送」でアナウンサー、そして２３年４月から文化放送でアナウンサーとして勤めてきた。甲斐アナは４月１７、１８日に東京・高円寺の「&tenna」（アンテナ）で個展を開催する。