〈「毎日、ゴミをいっぱい抱えて帰ってくる」医学部に通う“エリート一家の姉”→24歳で突然、統合失調症に…8歳下の弟（59）が明かす“前兆”〉から続く

1983年、医学部に通う姉が統合失調症を発症。その後、突然激昂して食卓に飛び乗るなど、姉の言動は次第に変調していった。しかし研究者で医師でもある両親は、姉を精神医療につなげることはなかった。

【画像多数】「地下鉄の駅に裸の女がいるから、逮捕してくれ」と泣き叫び…24歳で統合失調症になった“医学部の姉”を写真で見る

弟の藤野知明監督は、20年にわたって家族を記録し、ドキュメンタリー映画『どうすればよかったか？』として公開。今年1月には同名の書籍『どうすればよかったか？』（文藝春秋）も刊行された。

なぜ両親は、姉を医療につなげなかったのか。精神的に追いつめられていく藤野監督と両親の関係は、どのように変わっていったのか。（全4回の2回目／3回目に続く）



藤野知明監督 ©文藝春秋

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隣室の姉が布団の中で急に唸ったり叫んだりしはじめ…

――お姉さんが突然叫びはじめた日、何かいつもと違う様子はあったのでしょうか。

藤野知明さん（以下、藤野） 僕は気付かなかったんですが、夜6時頃、僕と姉がご飯を食べているときに帰ってきた母が、姉の瞳孔が開いていることに気が付いたんですね。僕はそのまま寝てしまったんですけど、心配した母が姉の状態を確認するために散歩に連れ出したそうなんです。

それから姉も床についたようですが、夜7時か8時くらいに、隣室の姉が布団の中で急に唸ったり叫んだりしはじめました。内容は現実とは思えない話で、1つだけ覚えているのは「パパがテレビの歌番組に出て歌っていた時に応援しなくてごめんね」という言葉です。

――お姉さんが叫び声をあげたりするのは、初めてのことだったのですか。

藤野 姉がヒステリックになる時はたまにあったんですけど、今までとは全然レベルが違っていて、声をかけてなだめようとしても言葉が届かない感じですね。

僕と母が驚いて姉の部屋に入って行こうとすると、さらに声が大きくなって、姉に近付くことすらできない。ドアも開けられないような状態が30分くらい続いて、母が救急車を呼んだんです。

救急隊の人から「どこの病院に行きますか」と聞かれたので、母が父に電話で確認して、父の知人が開業している病院の精神科に行くことになったんですね。

――藤野さんも一緒に病院にいったのでしょうか。

藤野 僕は叔父の車に乗せられて後から追いかけていったんですけど、途中で叔父が母に連絡を取ったところ、今日は遅くなるから僕を家に送り返してくれと言われたそうで。それで僕は一足先に家に帰ったんですけど、母はかなり夜遅くに帰ってきたと思います。

「まったく問題ない」「精神病院に入院すると心の傷になるから」翌日、父と姉が一緒に帰宅

――お姉さんの状況を目の当たりにして、当時はどんな心境だったのですか。

藤野 正直「驚いた」というのが最初だったかもしれないですね。叫び声を聞くだけでもすごく怖かったですし……。でも姉が苦しんでいる感じがあったので、なんとかしなきゃと思っていました。

次の日、父が単身赴任先の関東から家に帰ってきたんですけど、驚いたことに姉も一緒に帰ってきてたんですね。

――お父さんがお姉さんを病院から連れて帰ってきたのですか。

藤野 父の説明としては、主治医から「まったく問題ない」「精神病院に入院すると心の傷になるから」と言われて連れ帰ってきた、というものだったんですね。

――それを聞いて、藤野さんは率直にどう思ったのですか。

藤野 当時は僕も高校2年生でしたし、両親も医師だったので「そうなのかな、どうなんだろう」くらいだったんですよ。父が判断したのではなく、精神科医が判断してそう言ったという説明だったので、知識がない僕にとっては疑う余地がなかったというか。

当時は統合失調症についてほとんど知りませんでしたし、姉の身に何かが起こっているのは分かっても、それが統合失調症かどうかまでは分からないわけです。

なぜ両親は姉を精神医療に繋げなかったのか

――お姉さんが突然叫び出したのは、統合失調症の急性期症状だったのでしょうか。

藤野 医師の診断が無いので根拠は無いですが、あの時から始まったと考えています。父からは姉が問題ないという説明を受けましたが、その後も姉が突然叫び出したりすることが続いていたんです。

それでも両親は姉を病院に連れていかなかったので、だんだん腑に落ちないような気持ちになっていきました。

――両親は、どうしてお姉さんを精神医療に繋げなかったのだと思いますか。

藤野 色々と理由はあると思いますけど、1983年当時は精神疾患に対する偏見が今よりも強かったんですね。治療するというよりは「精神科に通うような人は社会から排除する」みたいな方向で、収容主義だったんですよ。

日本では1996年まで「優生保護法」があって、断種手術も合法に行われる状態ではありましたから、おそらくそういう社会的背景はひとつあったんだと思いますね。

――お姉さんはそれから、どういう状態になっていったのでしょうか。

藤野 コミュニケーションがその日からまったく取れなくなったわけではなく、普通に話ができる日もあるし、そうじゃない日もあるというふうに波があるんですよね。大学にも行っていたようなんですけど、だんだん、日常会話がすんなりはいかなくなってきた感じはあって。

ごはんを食べている時に姉がだんだん激昂してきて、食卓に飛び乗って食器が飛んでいっちゃうみたいなこともありました。あとは夜中に、寝ている家族を1人1人起こして「お前たち全員、静かにしろ」と言われたり。

「地下鉄の駅に裸の女がいるから、逮捕してくれ」と泣き叫んで…

――明らかに、これまでと様子が違っていたのですね。

藤野 そうですね。僕が大学生の時だったか、自室にいたら姉が絶叫している声が聞こえてきたんですね。そういうことはよくあったので「また何か1人で言っているのかな」と様子を見に行ったら、110番通報をして「地下鉄の駅に裸の女がいるから、逮捕してくれ」と泣き叫んでいたんですよ。

それで姉はガチャンと電話を切るんですけど、警察から折り返しで電話がかかってくるので、僕が出て「姉は興奮していますが、危害を及ぼす状態ではないので大丈夫です」と説明するんです。その後、警察官が見回りに来ることが何度かありました。

――当時、家庭はどんな雰囲気だったのでしょうか。

藤野 姉のことをめぐって、両親と僕が年がら年中、口論しているような感じでしたね。そして両親は姉に対して「あれをしなさい、これをしなさい」と命令するようになってきて、だんだん普通の会話がなくなってきちゃったんですよね。

あとは、家に60代くらいの住み込みの女性のお手伝いさんがいて、最初はお手伝いさんと姉は仲良かったんですけど、姉がイライラしていることが多くなって、いろいろと要求をするようになってきちゃったんです。

――どういったことを要求していたのですか。

藤野 姉には「人間は常に向上しなきゃいけない」みたいなルールというか、縛りがあって。そのお手伝いの女性にも「日々同じことをしていてはいけない」と押し付けるようなことを言うようになったんですよ。そうしたら、その女性が「じゃあ自転車に乗ったことがないから、乗れるようになりたい」と返したそうで。

姉が付いて自転車の特訓を始めたりして、日々の買い物に自転車で行けるようになったんですけど、あるとき自転車で転んでしまって。

――どうなったのですか。

藤野 体を痛めてしまったんですね。そうすると姉は「自分のやったことが良くない結果を生んでしまった」ということで、ちょっと受け入れられない様子ではありました。

「姉が精神（障がい）ならお前もか？」と言われたことも

――藤野さんは、お家の状況を誰かに相談することがありましたか。

藤野 初めて急性期症状が出て、姉が救急車で運ばれた時はやっぱり誰かに相談したくなったんですね。だからその数日後に、中学の時に仲が良かった友達に電話をして、彼が乗る通学バスに僕がわざわざ乗りに行ってそこで話をした記憶があります。

――お相手はどんな反応だったのでしょうか。

藤野 覚えていません。まあ、「受け止めきれない」というような様子でしたね。

その友達に相談した後、高校の担任の先生にも話したと思うんですけど、あまり反応が返ってこなかったと記憶しています。

それから大学に進学して、一般教養の英語の先生に相談をしたんですね。そうしたら「姉が精神（障がい）ならお前もか？」と言われてしまって。そのとき以降、家のことを誰かに相談することをためらうようになりましたね。

――当時、藤野さんの心の支えはありましたか。

藤野 ちょうどその頃、映画を観始めたんですよ。それまで『ブレードランナー』を観たりはしていたんですけど、高校2年生から3年生にかけて、よく学校をエスケープしながら映画を観るようになって。今はもうなくなりましたけど「ジャブ70ホール」というミニシアターが当時はあったんですね。

そこで観た、タルコフスキーの『ノスタルジア』と、ビクトル・エリセの『ミツバチのささやき』という映画はすごく覚えています。

「姉に黙って向精神薬を与えているのではないか」両親に対する不信感と怒りの感情

――お姉さんに変調が起きてから、ご両親に対する気持ちに変化がありましたか。

藤野 やっぱり、姉の状態について「なぜちゃんと説明をしてくれないのだろう」とは思っていました。自分だけ家族じゃないような扱いをされている気がして。

でも結局、両親は姉の状況をわかっていて、自分たちで姉を治そうとしていたんですね。食事の時に、キッチンにいた父が胸ポケットからこっそり透明の容器を取り出して、姉のお茶に液体を入れたのを目にしたことが何度かありました。

その後、姉の様子をしばらく注意して見ていたんですが、声をかけても反応が弱く、ボーッとしていることが増えたように思えたんですね。

――それは何かの薬だったのですか。

藤野 10年ほどあとになってわかったことですが、向精神薬だったようです。もちろん法律に違反する行為ですから、両親に「姉に黙って向精神薬を与えているのではないか」と聞いたんですね。

でも、否定されてしまって。証拠もなかったので、その時は引き下がるしかありませんでした。

そういうことがあったので、だんだん両親に対して不信感や怒りの感情が募っていったんですよね。

――藤野さんとご両親の関係性が変わっていったのでしょうか。

藤野 大学時代になると、両親が何も対応しないことに納得が行かなくて、よく口論になっていたんですよ。僕自身も解決を急いでいたし、日々思いがけないことが起きるし、はずみで両親を「殺すかもしれない」と思い詰めたこともありました。

撮影＝佐藤亘／文藝春秋

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（吉川 ばんび）