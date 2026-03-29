「Kamin(かみん)」名義で歌手活動もしているタレントの上村さや香(27)が28日、自身のインスタグラムを更新。初めてのボクシングトレーニングで汗を流す姿を公開した。



【写真】ひと汗かいた爽やか笑顔 ｢学生｣と間違えられそうな若々しさ

「初ボクシング おでこ全上げポニーテールで」とつづり、長い髪を束ねて額は全開、Tシャツ&スパッツ姿でトレーナー相手にパンチを打ち込む動画を投稿。華奢な身体から繰り出す連打はやや軽い印象だが、「たのしかった!汗かいたー!ボクシングも下半身の動きが大切なんだと 初めて知って身体の使い方を覚えながら サラダランチもして満足」と充実した1日を振り返った。



ピンクのグローブも愛らしいトレーニング風景に、ファンからは「かわいいパンチ こんなパンチなら毎日受けたい」「ワイも猫パンチなら得意やでー」「とっても可愛いです」といったコメントが寄せられている。



東京都出身の上村は日大芸術学部卒業後、慶大大学院も修了。2023年、ミス日本コンテストでファイナリストに選ばれ、本選では「みどりの大使」を受賞した。「Kamin」として歌手活動を行いながら、タレントとしても活躍。2024年からは日大芸術学部音楽学科で助教を務めている。ミス日本運営委員会委員、「みどりの文化賞」選考委員でもある。



（よろず～ニュース編集部）