トランプ米大統領はイランが封鎖しているホルムズ海峡の統制権を確保した後、「トランプ海峡」または「アメリカ海峡」に名前を変えることを検討しているとニューヨーク・ポストが27日報道した。

報道によると、米政府高位関係者は「われわれは海峡を取り戻し、彼ら（イラン）が絶対その海峡を口実にわれわれを脅迫することはないだろう。彼（トランプ大統領）はわれわれがそこを守り、管理し、統制し、自由で安全な環境を保障するならば、なぜそこをホルムズと呼ばなければならないのかと考える」と明らかにした。

ただホワイトハウス関係者はこれと関連した質疑に「興味深いアイデア」としながらも、「現在としては考慮していない」と線を引いた。

こうした報道はトランプ大統領がこの日公開行事でホルムズ海峡を「トランプ海峡」と呼んで訂正したことが伝えられる中で出てきた。

トランプ大統領はこの日、フロリダ州マイアミで開かれた未来投資イニシアチブサミットでの演説で「彼らはトランプ海峡、いやホルムズ海峡を開放しなければならない」と話した。一座から笑いが出るとトランプ大統領は「本当に申し訳ない。おぞましいミスだった」としながら「フェイクニュースは『彼がミスでそのように言った』というだろうが私はミスのようなものはしない。ほとんど」とした。

トランプ大統領は昨年大統領令を通じメキシコ湾の正式名称をアメリカ湾に変えたりもした。また、トランプ大統領が理事長を務めるワシントンDCの公演芸術施設ケネディセンターの名称も最近「トランプ・ケネディセンター」に変更し議論が起きた。