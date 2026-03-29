〈「また法律を破ってるな」医者の両親が“統合失調症の姉”を南京錠で自宅に閉じ込め…映画監督の弟（59）が目の当たりにした“家族の危機”〉から続く

2008年、統合失調症を発症してから25年が経ち、ようやく姉は精神科病院に入院した。治療によって少しずつ回復し、短い会話や家事もできるようになったという。

【画像多数】「激昂して食卓に飛び乗って…」25年も家に閉じ込められた“統合失調症の姉”を写真で見る

弟の藤野知明監督は、その家族の歳月を20年にわたって記録し、ドキュメンタリー映画『どうすればよかったか？』として公開。今年1月には同名の書籍『どうすればよかったか？』（文藝春秋）も刊行された。

2021年に肺がんで亡くなった姉について、藤野監督が今も抱いている後悔とは何か。そして、映画と書籍のタイトルに込めた思いとは――。（全4回の4回目／1回目から読む）



藤野知明監督 ©文藝春秋

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「これしかないと思う方法で入院ができた」統合失調症の発症から25年、ようやく姉を医療に繋げられた

――お姉さんが統合失調症を発症したと思われる時期から25年が経過し、ようやく医療に繋げられた時はどんな心情でしたか。

藤野知明さん（以下、藤野） 力ずくで押さえつけたり、睡眠薬で眠らせて無理矢理連れて行くのではなく、家族みんなで車に乗って、姉が静かに車から降りて病院に着くという、本当にもうこれしかないと思う方法で入院ができたんですよね。それはすごく良かったなと。

ただ、このままだと姉がもし「退院したい」と言えば病院から出ることができるので、治療ができなくなってしまうんです。

だから手順的には、2人の医師が統合失調症という診断を出して、僕が代諾して、それから家庭裁判所に行って「3ヶ月の入院が必要です」という決定を出してもらうというように、姉の権利を一部制限することで入院ができたわけですね。

――お姉さんは入院したとき、何歳になっていたのでしょうか。

藤野 姉は49歳になっていました。以前、医学書に「長期間にわたって高いストレス下に置かれていると、脳に不可逆的な変化が起きる」という記述がされてあるのを読んでいたので、25年も治療が遅れた姉の場合は、治療効果を期待するのは難しいかもしれないと思っていました。

でもようやく治療が始まるのだから「何も変わりませんでした」というのは悲しいので、ひとつの目標として、姉とまた会話ができるようになればいいなと考えていました。でも、その目標を割と簡単にクリアしてしまったんですよ。

「色々な料理を作るのも楽しんで…」入院治療で変化した姉の状態

――入院治療で、状態が良くなっていったのですね。

藤野 前は「おはよう」と言っても「おはよう」と返ってこなかったんですが、短い会話なら3、4回と続くようになったんです。定期的にお風呂に入れるようになったので、入院前はベタベタだった髪も清潔になりました。

統合失調症の自覚はなかったようですが、入院中に処方された向精神薬を飲む習慣が付いていたおかげで、退院後も、何も言われなくても自分で薬を飲んでいました。

――映画の中で、藤野さんに向かってピースをするお姉さんの姿も映っていましたね。

藤野 そうですね。硬かった表情も豊かになって、以前の姉に少し戻った感じがしましたね。父からいつも「家事を規則正しくやるように」と言われていたので、郵便物を取ってきたり食事を温めたりといった簡単な家事もできるようになり、食事の片付けを自分から引き受けてくれることもありました。

姉はずっと食べることが好きだったのですが、退院してからは色々な料理を作るのも楽しんでいたようです。姉に「何かしたい」という意欲が湧き始めた証拠なのだと思って、それが嬉しかったですね。

「ステージ4の末期がんだった」姉が亡くなった時に湧いてきた後悔の気持ち

――お姉さんが亡くなった時、どのような思いでしたか。

藤野 姉は2021年に肺がんで亡くなったんですね。精神科病院を退院して6年後の2014年に診断されたのですが、その時にはもうステージ4の末期だったんです。後悔しないようにできることは最大限やっていたつもりですが、それでも姉が亡くなった時には後悔の気持ちが湧いてきました。

――それは、どういった後悔だったのでしょう。

藤野 姉は天文学や絵画が大好きで、能力を活かせる場がもっとあったはずなんです。でも、その機会が失われてしまった。統合失調症の急性期症状が出てから治療に繋がるまでにかかった25年という歳月は、あまりにも長すぎたなと。

2008年に姉が入院した時によく効いた向精神薬は、日本で1996年に認可された薬なんですよ。だからもしこの頃に受診できていれば、12年早くその薬を試すことができたかもしれないわけです。

母が認知症と思われる状態になり、介護の物理的な限界が来てようやく入院に至りましたが、もっと手前に、論理的に考えて違う道を選べたタイミングがあったんじゃないかと思うんですよね。

――振り返ってみて「あの時こうすればよかった」と思うことはありましたか。

藤野 1992年に、大学の相談室でカウンセラーの人から「家族療法をやってみよう」と提案してもらったことがあったんです。でも結局、両親が否定的だったので実現しなかった。

だからその時に、もっと両親と話ができていれば良かったと思います。そこが最良のタイミングでした。

「統合失調症を発症していた事実をなかったことに…」姉の葬儀で抱いた父親への違和感

――お姉さんが亡くなった時、お父さんはどんな反応だったのでしょう。

藤野 姉を看取った後、病院から電話をして「姉が亡くなった」と伝えたんですが、父はただ「そうかい」とだけ答えたんですね。

僕が帰宅して、亡くなるまでの経緯を伝えた時も、父はじっと静かに話を聞いていました。反応は少ないですが、父らしいと感じました。

葬儀の時、父親は弔辞の中で「私の研究を手伝ってくれた親孝行な娘だった。ある意味で娘の一生は充実していたといえるのではないか」と語っていたんですが、姉が統合失調症を発症し、長年苦しんでいた事実には一切触れませんでした。

――それを聞いて藤野さんはどう思われましたか。

藤野 姉の死の直後から、統合失調症を発症していた事実をなかったことに書き換えていることに強い違和感を覚えました。

葬儀の前、父から「お棺に入れるために両親と姉の名前が入った論文を探してほしい」と頼まれていたんですが、お棺を閉める際、父親はその論文を姉の顔のすぐ下に置いて「これで始まって、これで終わったんです」と親戚たちに向かって発言していたんです。僕はこの行動を見て、父が自分の願望を押し付けているように思えました。

――映画の中で、お父さんが最後に、棺の中のお姉さんの鼻をちょんと触って別れを告げていたのが印象的でした。

藤野 父の言動には色々気になることはあったんですけど、あの動作を見たときに、父なりに娘を愛する感情や表現があったんだなと思ったんですね。だから、ドキュメンタリー映画にもその場面を残すことにしました。

そうしないと父がすごく冷たい人に映ってしまうので、あの場面は必要だったし、大事な部分だったと思っています。

姉が統合失調症を発症したのは「誰の責任でもない」

――映画や書籍を通じて藤野さんは、お姉さんが統合失調症を発症したことについて「誰の責任でもない」と語っていましたね。

藤野 医学的に、統合失調症が発症する根本的な原因は現在でも解明されていないんですよね。原因がわからない以上、姉にも両親にも防ぎようがなかったわけです。

だから「親の教育が悪かった」とか「本人の考え方に問題があった」といった根拠のない理由で、誰かが責任を感じたり、責任を取る必要はないと思っています。

――お母さんが時々、お姉さんの状態について「責任を感じる」と発言していたそうですね。

藤野 母が何らかの責任を感じているようだったので、僕はその時に「姉が発症したことについては、誰にも責任がない」と両親に言ったんですね。責任を追及してしまうと、事実を隠そうとすること、つまり病気の否認に繋がってしまうので。

ただ、両親が姉を適切な医療から遠ざけ、家に閉じ込めたことについての責任は、また別の問題として確実にあると思っています。

「我が家が最後とは思えなかった」家族の映像をドキュメンタリー映画にして公開した理由

――藤野さんが、家族の映像をドキュメンタリー映画にして公開しようと思ったのはなぜですか。

藤野 統合失調症かもしれないのに精神科受診が遅れたり、家に閉じ込めたりするような状況は、我が家が最後とは思えなかったからです。

過去にも発達障害の子どもを部屋に監禁して餓死させた事件などがありましたけど、こういうことが実際に起きている以上、今から同じような対応を始める人もいるかもしれないと思ったんですよね。

家族を閉じ込めたり受診を遅らせたりするとどういう結果になるのか、なぜうまくいかないのか、ということを実例として提示し、なぜこうなってしまったのかを観た人に考えてもらうきっかけを作りたかった、というのが制作の意図です。

――映画を公開した後、どんな反響がありましたか。

藤野 当事者やご家族、医療従事者や行政関係の方も含めて、本当に色々な感想をいただいたんですよ。ご自身が統合失調症の診断を受けたという若い方もいらっしゃいましたが、昔に比べるとまだ状況は改善してきているとはいえ、まだまだ偏見やスティグマは残っているようです。

あとはネットの反応を見ていると「のんきにビデオを撮ってる暇があったら早く病院に連れて行けばよかった」というような感想もあってですね。できるんだったらその通りですけど、両親が反対している以上、入院を認める病院はないんですよね。

色んなところに電話で相談したり色々やりましたけど、「とにかく両親を説得してください」と、それしかできる方法はありませんでした。

一番予想外だったのは、80年代の精神科病院の状況を知る精神科医から届いた「お父さんの判断は正しかった」という感想でした。

――その精神科医の方は、なぜそう思ったのでしょうか。

藤野 80年代の精神科病院での治療や環境を知っていれば、子どもを入院させなかったことには一定の根拠があり、姉が家の中で人間らしく暮らすことができたのは重要だったという意見なんですね。

米国の駐日大使が統合失調症患者に切り付けられた「ライシャワー事件」などの影響もあり、あの頃は当事者を社会から排除する収容主義的な傾向が強かったという背景があったようです。

僕も映画の制作にあたって父にインタビューした際、当時の精神科病院での治療への不信感や虐待の可能性についても質問しましたけど「父の判断は正しかった」とまでは考えていなかったので、そういう見方もあるのだなと思いましたね。

両親が姉を病院に連れて行かなかった“4つの理由”

――両親がお姉さんを病院に連れて行かなかった理由について、どのように推測されていますか。映画や書籍では「4つの理由があった」と語られていましたが。

藤野 僕は映画の中で、姉の受診を拒んだ理由について、父に3つ質問をしたんですね。

最初に「病院の治療に期待が持てなかったからか？」と聞くと、父は「違う」と答えました。次に「病院で虐待が行われる可能性があったからか？」と聞くと、これにもまた父は「そうじゃない」と否定しました。

そして最後に「病気を恥じて、統合失調症だと診断されたことを受け止められなかったから、姉を連れ帰ってきたのか？」と質問をすると、父は「それはママなんだ」と答えました。続けて「パパはそういうことを考えたことはなかった。ママは統合失調症だと言われることを極端に嫌ったんだ」と。

――藤野さんは、その3つの質問の答えを聞いてどう思ったのですか。

藤野 父は否定していましたが、「おそらく全部当てはまるのかな」とは思っていました。けれどもその後、劇場公開が始まる少し前に4つ目の理由があったんじゃないかと気が付いたんですね。

――それはどんな理由だったのでしょう。

藤野 「精神科の受診記録が残らないように、自分たちで治そうと思ったんじゃないか」ということですね。

実際に父は、向精神薬を姉のお茶にこっそりと混ぜて飲ませていたんですが、もしかすると精神科の通院歴を残さないやり方で、自分たちでこっそり姉を治すことに賭けたのかもしれません。でもうまくいきませんでした。

それを入院していた父に聞いてみると「そうだったかもしれない」「昔のことだったのでもうわからない」と答えが返ってきました。父が98歳で亡くなったのは、劇場公開が始まった10日後のことだったのですが。

「もっと早く受診させるべきでした」藤野監督が思う『どうすればよかったか？』の答え

――映画に続いて、今回書籍も出そうと思われたのはなぜでしょうか。

藤野 僕としては、ドキュメンタリー映画は映像と音で観てもらうべきだと思っているので、音楽は使わず、ナレーションや文字情報は最小限に留めて作ることを制作方針にしています。

編集する以上、多かれ少なかれ「作り手の主張を伝えるために映像を使う」わけですが、やり過ぎると、ドキュメンタリーというよりは「ビデオアクティビスト」に近くなってしまうんです。

けれども、カメラのないところで僕が何を考えて、何をやっていたのか、僕が家族の中でどういう影響を受けていたかなど、映像だけでは入り切らなかった要素がたくさんありました。

一部はパンフレットにも書きましたが、「書籍を出しませんか」というお話をいただいた時、映画を公開した後に返ってきた反響も含めて、書きたいことはたくさん思いつきました。

――タイトルにもなっていますが、改めていま、藤野さんは当時「どうすればよかった」と思っていますか。

藤野 繰り返しになりますが、もっと早く、姉を病院に受診させるべきでした。そうすれば、姉はもっと違う回復の仕方をして、自分の意志でできることがもっとあったかもしれないと思います。

「統合失調症」という病気自体が可能性や時間を奪うだけでなく、それ以上に、周囲の不適切な対応によって、さらに多くの可能性や時間が失われてしまうものだと思います。

タイトルである「どうすればよかったか？」は、僕自身が40年間抱え続けてきた疑問です。この問いを投げかけることで、これを観た人、読んだ人が「どう対応するべきだったか」を一緒に考えるきっかけになればと思っています。

撮影＝佐藤亘／文藝春秋

（吉川 ばんび）