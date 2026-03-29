現役のアメリカ陸軍少佐であり、ハンドガンやライフルの実演動画を日本語でYouTubeに投稿しているジェレミーさん（38）。「実銃 VS. 車のドア！」「世界最強50口径VS防弾プレート」などの動画は50万回以上再生され、チャンネル登録者数は8万人に達している。

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ユーモアな口調でトークを繰り広げるジェレミーさんは、アメリカ史上最長の戦争となったアフガニスタン戦争の帰還兵でもある。日本人の母親を持ち、幼少期を香川で過ごしたジェレミーさんの軍人になるまでの道のりを聞いた。



アメリカ陸軍少佐のジェレミーさん

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4歳から10年間を香川で過ごす

――日本には何歳のときに来たのでしょうか。

ジェレミー 生まれはカリフォルニア州で、4歳のときに日本に来ました。僕は弟と妹がいる3人きょうだいです。父はアメリカで働いていましたが、最終学歴が高校中退だったこともあり、子ども3人を養えるだけの給料をもらえる仕事に就くのが難しくて。香川県に住む母の家族のサポートを受けながら生活しようと思い、日本に引っ越しました。

僕は明るくて元気な子どもだったので、スポーツの少年団にも入っていましたし、毎日めちゃくちゃ楽しかった。友達もたくさんいました。

――90年代だと、外国籍の人は少なそうですよね。

ジェレミー 田舎に住んでいたので、クラスにハーフは僕ひとりだけでした。珍しかったので「アメリカ人！ アメリカ人！」といじられましたが、僕自身はおいしいと思っていました。でも、学校の授業だけは苦手だった。落ち着いて席に座っているのが難しくて、授業中に歩き回ったり、友達に話しかけたりしていました。

――ヤンチャな子どもだったんですね。香川には何歳までいたんですか。

ジェレミー 中学2年生の14歳までです。ある日、アメリカに住んでいるおじいちゃんから「お前、アメリカに来て生活したらどうだ？」って電話が来たんです。僕もまだガキだったので、軽い感じで「それいいね！」と答えて、アメリカに住む叔母の家で暮らすことになりました。

中学時代の成績がものすごく悪かったのもあって、家族は僕と日本の教育制度が合わないと思っていたんでしょうね。県内でいちばん大きい学校に通っていたんですけど、300人いる生徒の中で下から50番目くらい。母も「将来のために大きな変化が必要だ」と考えたんだと思います。

――アメリカに行く前は英語は話せたんですか。

ジェレミー 家庭では日本語で会話をしていたので、まったく話せませんでした。ゼロからのスタートでしたね。辞書を引きながら勉強していました。

叔母からのひと言と「ブラックホーク・ダウン」がきっかけで軍隊への道へ

――アメリカに行ったのは2001年ですよね。アメリカ同時多発テロ事件の前ですか。

ジェレミー そのちょっと前です。新しい学校に通い始めて、2週間くらい経った頃にテロ事件が起きました。今でもその日のことはよく覚えています。理科の授業を受けていたんですが、教室のスピーカーから「テレビをつけてください！」とアナウンスが流れてきました。

先生がテレビをつけると、ワールドトレードセンタービルから煙が立ち上っていて。「これは映画のワンシーンかな？」と思ったんですよ。でもテレビの説明は全部英語なので、うまく状況を把握できなくて。家に帰ったあと、叔母に説明してもらって、ようやく事態を理解できました。

――当時のアメリカはどんな雰囲気だったんでしょうか。

ジェレミー テロで亡くなった方が3000人いるので、ほぼアメリカ全国民が「絶対許さないぞ」という気持ちでした。

――ジェレミーさんが軍人になろうと思ったのはいつ頃なんですか。

ジェレミー 高校生の頃ですね。うちの叔母は大学の教授だったので、ものすごく厳しく教育してくれたんですよ。僕は遊んでばかりいたんですけど、「あなたがアメリカに来たのは、遊ぶためではなく教育を受けて人の役に立つため。もっと周りのことを考えて、将来の仕事や進路を考えなさい」と言われて。それが心にズシンときました。

また、武器や軍人への憧れも大きかったです。ソマリア内戦をテーマにした「ブラックホーク・ダウン」という映画があるんですが、仲間を見捨てずに戦う軍人の姿がものすごくかっこよかった。「軍隊に入ったら人のために仕事ができるな」と思うようになりました。

奨学金を得てミシガン工科大学に進学

――その後、どうやって軍隊に。

ジェレミー 僕の通っていた高校にはJROTCと呼ばれる、予備士官になるための教育課程があって、それを受けていました。高校を卒業したらすぐに軍隊に入ろうと思っていたんです。大学に進学する学費がありませんでしたし、学生ローンを借りてまで大学に行こうとは思わなくて。

でも高校生の頃の成績はよかったんですよ。成績が悪いと門限を厳しくされたり、遊びを禁止されたりするので、勉強するようになったら成績がどんどん伸びたんです。

進路を相談する時期に先生から「お前の成績だったら軍の奨学金が下りるかもしれない。大卒の資格を持って軍隊に入れば幹部になれるぞ」と言われて。授業料の全額免除と生活費の奨学金が下りて、ミシガン工科大学に進学しました。

――生活費の奨学金も下りるんですね……！

ジェレミー 当時のアメリカはイラク戦争の真っ最中でした。兵士を集めるために、国がどんどんお金を使っていたんです。とくに理系の人材は引く手あまたでした。軍用のヘリコプターや機械もハイテクですし、空軍のパイロットになるには理数系の資格も必要です。だからエンジニアや科学者が重宝されていました。

――大学に進学してからも、軍隊に入りたい気持ちは変わりませんでしたか。

ジェレミー ずっと変わりませんでした。一刻も早く卒業して「腕試しをしたい！」と楽しみにしていました。でも、周りには軍隊に入りたいと思う人はほとんどいなくて。当時はイラク戦争もアフガニスタン戦争も長期化して、悲惨な状況になっていましたからね。

――軍隊に入ることへの家族の反応は。

ジェレミー 一緒に住んでいた叔母はすごく応援してくれました。おじいちゃんが第二次世界大戦で戦っていたので、家族の軍人に対するリスペクトは強かったんです。母は入隊を止めることはありませんでしたが、アメリカの情勢がよくわからないので、おそらく不安な気持ちはあったと思います。

参加者の約6割が脱落するレンジャースクールへ

――軍隊の配属はどうやって決まるんですか。

ジェレミー アメリカ軍に入隊する時に、希望する職種を3つ挙げるんですよ。歩兵がいちばん人気のある職種で、人事などの事務系の職種は少し人気が下がります。

僕は「絶対に戦場に行ってやる！」とやる気満々だったので、歩兵を希望しました。それから1年間、歩兵の基礎訓練を受けて、空挺学校でパラシュート訓練を受けます。そのあと戦地に行くためのレンジャースクールに入りました。

レンジャースクールは3つの段階に分かれていて、1段階ずつクリアしていきます。合格できずに脱落することもあれば、再挑戦になることもあります。最短で3か月で卒業できますが、参加者の約60％が脱落するほど厳しい訓練です。

途中でリタイアすると、戦場へ行くことはできません。ただ、僕は絶対に戦場に行きたかった。参加する前に「戻ってくる時は卒業する時か、棺桶に入って運ばれる時かだ」と決めていました。

――ジェレミーさんはどれくらいで卒業したんですか。

ジェレミー 僕は幸運なことに3カ月で卒業できました。本当に珍しいことで奇跡が重なったんだと思います。

氷点下を下回る雪山での訓練

――具体的にどんな訓練をするんですか。

ジェレミー 一番厳しかったのが、冬の山中訓練です。カナダからアメリカにかけて伸びているアパラチア山脈があるんですが、そこで約30日間生活しながら任務を遂行しました。

1グループ30人の編成で、実弾を扱わない訓練用の任務が与えられます。例えば、「あそこにある敵のアジトに行って、敵を退治して上官に報告すること」のようなシナリオですね。

ただ、教官がものすごくストレスを与えてくるんですよ。50キロ以上の重さのリュックを背負って、1日100キロくらい歩かされたり、飲まず食わずでほぼ徹夜だったり。地獄でしたね。

雪も積もっているし、氷点下を下回っているので、足や手の感覚がなくなります。栄養が足りないので爪が伸びなくなって、かすり傷も治らなくなる。シャワーも浴びれないので、身体もどんどん汚くなっていきます。

地獄のレンジャースクールを経てアフガニスタン戦争へ

――睡眠もコントロールされるんですね。

ジェレミー 1日の睡眠時間は全て教官にコントロールされています。グループ同士でミッションを競い合うのですが、それに勝ったチームだけがその場に立ったまま30分だけ目をつぶることを許されるという感じでした。

寝ていないと幻覚も見えてくるんですよ。夜間の視認性を確保するためにナイトビジョンゴーグルをつけているんですけど、緑と黒に覆われた世界なのに、いきなり人間が現れます。

ある訓練生は自動販売機があると信じ込んだようで、その場に棒立ちしてコインを入れる仕草をしていました。「お前、何しようや。自販機なんてないよ。こっちに来いよ」と声をかけて現実に引き戻しましたね。

――極限の状態ですね。自分からドロップアウトする人はいないんですか

ジェレミー たくさんいます。自分から辞めたいと言えば辞められるんですよ。でも戦場は訓練よりも厳しい。訓練で諦めた人は戦闘でも諦めます。それは仲間を見捨てることだし、その家族も見捨てることなんです。だから一度ドロップアウトした人は二度と合格することはできません。

――レンジャースクールを卒業した後、いつアフガニスタンに行ったんですか。

ジェレミー 実はレンジャースクールに入る前から行くことが決まっていたんですよ。期間は10か月間。アフガニスタン戦争が始まって10年以上が経った2012年のことですね。30人規模のライフル小隊の隊長としてアフガニスタンに向かいました。

〈「友人は頭部を撃ち抜かれた」「5歳の女の子の家にミサイルを…」日本で育った現役アメリカ陸軍少佐（38）が明かす、アフガニスタン戦争での後悔〉へ続く

（中 たんぺい）