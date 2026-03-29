〈香川で育った少年→アメリカ陸軍少佐に…日本で育った軍人（38）が明かす、歩兵を目指したきっかけ「『絶対許さないぞ』という気持ちでした」〉から続く

現役のアメリカ陸軍少佐であり、ハンドガンやライフルの実演動画を日本語でYouTubeに投稿しているジェレミーさん（38）。「実銃 VS. 車のドア！」「世界最強50口径VS防弾プレート」などの動画は50万回以上再生され、チャンネル登録者数は8万人に達している。

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ユーモアな口調でトークを繰り広げるジェレミーさんはアメリカ史上最長の戦争となったアフガニスタン戦争の帰還兵でもある。30人規模の部隊の隊長として参加した10カ月間の戦争体験について話を聞いた。



アメリカ陸軍少佐のジェレミーさん

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アドレナリンがずっと出ている状態で過ごした10カ月

――ジェレミーさんが戦場にいた2012年はアフガニスタン戦争の転機となる年ですよね。2011年にアメリカ軍がウサマ・ビンラディンを殺害し、オバマ政権が撤退計画を打ち出した時期でもあります。

ジェレミー 僕が行った時はまだアメリカ軍が前線でタリバンと戦っていました。命令されていた大きな作戦は、タリバンのテロリストに協力するアフガニスタン人を離反させること。

周辺の村をパトロールしに行って村人から情報収集するんですけど、ベース基地に帰る途中で攻撃されることも多かったです。タリバンの兵士は僕らみたいに軍服を着ているわけではないんですよね。確実に村民の中にテロリストが紛れ込んでいました。

――任務地はどこだったんですか。

ジェレミー アフガニスタン北東部にあるクナル州です。東に数キロ歩けばパキスタンに入る国境地帯で、1200キロにわたって連なるヒンドゥークシュ山脈の山岳地帯にいました。タリバンの兵士が潜伏していて、これまでに激しい戦闘が何度も繰り返されてきた場所です。

水道も電気もない。道路もなく、岩ばかりの場所でした。到着してから、大型の土嚢に土砂を入れて防壁を作り、アウトポストと呼ばれる駐屯地を築くことから始めました。

でも、最前線の戦場なので、すぐに戦闘が始まるんですよ。僕が到着した日も銃弾を撃ち込まれて。アドレナリンがずっと出続けているような状態でしたね。

タリバン兵に殺された友人

――戦場に到着した時、目標にしていたことは何かありますか。

ジェレミー 隊長だったので、隊のみんなが生きて帰ることを目標にしていました。小隊には僕より年上の人が多くて、家族や子どもがいる人ばかりだったんです。でも、10か月の間に同じ隊の仲間が3人亡くなってしまって……。結局、それは達成できませんでした。今でも、みんなを家族のもとに無事に返してあげたかったと思っています。

――戦場で忘れられないことはありますか。

ジェレミー 仲のよかった友人が、タリバンの兵士に殺されたことです。名前はアレックス・トンプソン。僕より5歳くらい年上で、軍での階級は同じでした。アフガニスタンに行く前、たまたま同じ訓練を受けていて、現地でも同じ部隊に所属することに。イラク戦争にも参加して戻ってきた経験のある、優秀な兵士でした。

ただ、彼はアフガニスタン軍との会議中に殺されてしまいます。当時のアフガニスタン軍には、タリバン兵のスパイも紛れ込んでいたんです。見分けがつかないので、アフガニスタン軍の兵士と会議をする時は、防弾チョッキを着るのが当たり前でした。

でも、アレックスは会議を始める時に脱いでしまった。おそらく威圧的に見えるから装備を外したんですよね。人と人として対話したかったんだと思います。

その時、タリバン兵が部屋に飛び込んできて、カラシニコフを撃ち始めたんです。銃弾がアレックスの脇の下の動脈を貫いて、血がボタボタと流れていきました。

窓から飛び出して逃げたんですが、途中で気を失って倒れてしまって……。追ってきたタリバン兵に、後頭部を撃ち抜かれました。

アレックスは結婚していて、小さな息子と娘もいました。僕も会ったことがあります。戦争経験もあって、みんなから頼られる存在でした。

――家族も受け止めるのが難しそうです。

ジェレミー 兵士の死を家族に知らせる時は、朝の早い時間に軍の関係者と牧師さんの2名で家を訪れるんです。アレックスの死を告げた時は奥さんがその場で倒れてしまったそうです。

――アレックスさんの家族との連絡はその後取っているんですか。

ジェレミー はい。アレックスの墓参りには毎年行っています。奥さんは再婚して、今は幸せに暮らしているそうですよ。僕は良かったなと思います。

性格が変わる戦争での体験

――10カ月間の戦争を終えて帰国した時のことを教えてください。

ジェレミー コロラド州の空港で降りて、解散式をする体育館へ車で向かいました。アメリカでは軍人に対するリスペクトが強いので、空港から体育館に行くまでの道路を封鎖してくれるんですよ。道路の横で子どもたちが小さな星条旗を振っていました。

帰国当初はうれしい気持ちが一番大きかったです。水道もトイレもあれば、好きな料理も食べられる。平和のありがたさをまじまじと実感しました。

――日が経つと変わるんですか。

ジェレミー 少しずつイライラするようになるんですよ。まだアフガニスタンで戦っている人たちがいて、殺されている人もいるのに、それが知られていない。戦争の悲惨さを知らない人たちが家族や仕事のグチを言うたびに「そんなしょぼいことで文句を言うなよ」とモヤモヤすることが多かったです。趣味を楽しめなくなったり、お酒が増えたこともありました。

先輩から「戦争に行くとその前の人間には戻れない」と言われていたんですけど、その通りでした。戦争は人間を変えます。

――イラク戦争やアフガニスタン戦争の帰還兵の自殺も多いと聞きます。

ジェレミー 当時は毎日平均で22人が自殺していました。僕の仲間にも自殺した人がいます。せっかく過酷な戦場から帰ってきたのに……。残念ですよね。僕がつらい時は恋人だった奥さんに支えてもらいましたが。

苦しいことは人に話すのが大事だと思います。一人で苦しむのではなく、声に出して助けを求めて欲しいです。

戦地で小さな女の子を傷つけてしまった後悔

――10年以上経ちますが、改めてアフガニスタン戦争を振り返ってみるといかがでしょう。

ジェレミー アフガニスタンのことは今でも毎日思い出します。「あいつはおもしろかった」とか「あの任務は過激で楽しかった」とかいい思い出もあるんですけど、「あの戦争はなんだったんだろう？」と考えることが多いですね。

当時は何も知らない23歳でしたし、自分たちが正しいと信じていた。でも帰国して世界情勢がよく見えるようになって、子どもが3人生まれて、年も取って。後悔してることもあります。

――例えばどういうことですか。

ジェレミー 僕のせいで小さな女の子を傷つけてしまったことです。タリバンの兵士が家の中からこちらを狙撃してきたんですね。反撃する作戦を考えて、ヘリコプターのアパッチで兵士がいる家にミサイルを打ち込むよう指示したんです。

でも、そこには5歳の女の子と兄、そのお母さんも住んでいました。それに気づいたのはミサイルを打ち込んだ後。家に入るとお母さんがものすごい悲鳴を上げていて。その横には、火傷した腕にガラスの破片が突き刺さった女の子が倒れていました。鼓膜も少し破れて耳も一時的に聞こえなくなっていました。すぐに衛生兵を呼んで治療してヘリコプターで病院に連れて行って、命に別状はなかったのですが……。本当に申し訳ないことをしました。

その場にいたお兄ちゃんもずっと叫んでいて、アメリカ兵を憎む目をしていたんですよ。 彼からすると僕なんて悪党ですよね。勝手に人の家にミサイルを打ち込んで、幼い妹に怪我をさせたんですから。「アメリカを憎んで将来敵になるのかもしれないな」と思います。彼がアメリカ人を攻撃して、また反撃して……。

「政治の駒に使われたのかもしれない」アフガニスタン戦争の正義

――ずっと繰り返すことになるんですね。アメリカ軍が撤退した後のアフガニスタンはタリバン政権に戻ってしまいました。

ジェレミー 心ではわかっていたんですよ。アフガニスタン軍は規律もないし、弱いです。逆にタリバンは作戦の立て方も行動も上手でした。もしアフガニスタン軍がタリバンと戦ったらすぐ負けるなって思っていました。

アメリカ軍が撤退したアフガニスタンは3カ月でタリバンに制圧されましたよね。「ほらな」という気持ちもありますが、僕たちのやってきたことが無駄になったような残念な気持ちもあります。

当時は「アフガニスタンで苦しんでいる人たちを助けたい。それが絶対アメリカのためになる」と信じ切っていたんですね。相手を憎んでいてやる気満々だった。

でも、現地で戦って仲間をなくして、帰国後に自殺する人もたくさんいて。どんどん複雑な気持ちになります。もしかしたら僕たちは政治家の人気集めや金稼ぎのために使われたのかなって……。今もずっと考えています。

〈「僕は手取りで月180万円」「子どもが生まれて戦地に行くのが怖くなった」日本で育った現役アメリカ陸軍少佐（38）が語る、20年が限界の軍での働き方〉へ続く

（中 たんぺい）