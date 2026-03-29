〈「友人は頭部を撃ち抜かれた」「5歳の女の子の家にミサイルを…」日本で育った現役アメリカ陸軍少佐（38）が明かす、アフガニスタン戦争での後悔〉から続く

現役のアメリカ陸軍少佐であり、ハンドガンやライフルの実演動画を日本語でYouTubeに投稿しているジェレミーさん（38）。「実銃 VS. 車のドア！」「世界最強50口径VS防弾プレート」などの動画は50万回以上再生され、チャンネル登録者数は8万人に達している。

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ユーモアな口調でトークを繰り広げる彼は20年続いたアフガニスタン戦争の帰還兵でもある。アメリカ陸軍での働き方と日本語でYouTubeの活動をする理由について聞いた。



ジェレミーさんと妻

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子どもが生まれて戦地に行くのが怖くなった

――アフガニスタンから戻った後は軍でどういう仕事をしていたんですか。

ジェレミー 2年くらいは歩兵の仕事をしていたんですけど、階級が上がって戦地の任務に行けなくなったんです。作戦を組み立てたり、責任者になるので、それが嫌だなと思って。それなら全く違う仕事をしようと思って、異動をお願いして、現在の情報科に移りました。データを分析するような仕事です。歩兵の仕事をしていたのは4年間だけでしたね。

――帰国した後も戦地に行こうと思っていたんですね。

ジェレミー 戦地に志願することもありました。でも、それも子どもが産まれるまでです。30歳前に子どもが産まれてからは命を失うのが怖くなりました。「この子を育てるのが優先」という考え方になって、すごく父親的な性格になりましたね。

――軍隊を辞めようと思ったことはありませんか。

ジェレミー 何回もありますよ。結婚したり、子どもができた時に「潮時かな」と思ったし、気が合わない同僚や嫌いな上司と働いている時も思います。ただ、その逆もあります。仲間に恵まれてる時は楽しいんですよね。日本で働く人たちと同じ感覚だと思います。

給料も年金も手厚いけれど20年が限界

――現在の給料はどのくらいなんでしょうか。

ジェレミー アメリカの陸軍の給料はオープンにされているんですよ。僕は手取りで月180万円くらい貰っています。働き方は昭和の日本人のサラリーマンみたいです。朝は早くて、夜は遅い。事務所に5時前に入って、21時くらいまで働いています。子どもが3人いるので、もっと家族との時間を過ごしたいですよね。

でも、その生活も残り4年でひと区切り。アメリカ陸軍は20年間務め上げると年金をもらえるんですよ。今の給料の半分である約90万円がもらえます。支給期間は僕が死ぬまでか、妻が死ぬまで。

他にも戦場で障害を負った人に支給される年金があって。僕はアフガニスタン戦争で耳が聞こえにくくなっているので、その分も加算されます。

妻としっかり話し合いますけど、20年目でリタイアすると思います。

――その後の年金も含めて手厚いんですね。

ジェレミー めちゃくちゃ手厚いんですよ。その代わりに仕事がハードです。軍での20年間は一般企業で働く40年間に相当すると言われています。命令には絶対に従わないといけませんし、世界各国を飛び回るし、休みもほとんど取れません。子どもが生まれた日に戦地に行く命令が下されることもあります。

心身への負担が大きいので20年間が限界なんですよね。ただ、途中でやめてしまうと年金はもらえないです。

日本の自衛隊の優秀さ

――20年勤め上げる人は多いんですか。

ジェレミー いえ、少ないです。3年目から4年目にかけてやめる人が多いんですよ。もし生き残ってもずっと競争があります。階級が上がるほどポストが少なくなっていくので、もし昇格できなければやめさせられます。軍隊で働き続けるのも大変です。

――日本の自衛隊とは働き方が大きく異なるんですね。ちなみに、ジェレミーさんは自衛隊にはどのような印象を持っていますか。

ジェレミー 実はアラスカ州で自衛隊の第一空挺団と一緒に訓練をしたことがあるんですよ。みんな鍛え上げているので体格がいい。それに細かいことをしっかりやる。例えば、森や山の中に入る時に顔面の凹凸を目立たなくするメイクをするんですね。でもめんどくさいのでやらない部隊もいる。自衛隊の隊員は顔を全部染めて、手の甲や服に葉っぱをつけて仕上げをしていました。基礎がしっかりしていますよね。本気で任務に取り組む優秀な部隊だと感じました。

「少佐がこんなふざけたことやっていいのかよ」というコメントも

――YouTubeはなぜ始めたんですか。

ジェレミー 人を笑わせるのが好きなんですよ。銃のことも好きだし、軍人だから詳しい。コミカルに銃を紹介するYouTubeを見ていたんですけど、急にピンときたんですよ。「日本語でやったらおもしろいんじゃないかな」って。それが2019年の時です。

ただ、当時は中東で仕事をしていたので、すぐにはできませんでした。その後もヨーロッパに赴任することになって。ヨーロッパは銃規制が厳しいので、解説する銃を手に入れられないんですよ。3年間経ってアメリカに戻ってきたので、トライしてみることにしました。お笑いが好きな性格なので、楽しくふざけながら動画を撮っています。

――日本では公務員の副業が禁止されていますが、アメリカはどうなのでしょう。

ジェレミー YouTubeの動画の冒頭に寸劇を入れるので「少佐がこんなふざけたことやっていいのかよ」とコメントをもらうんですよ。でも、全然大丈夫。もちろん機密情報を漏らしてはいけないというルールはありますよ。ただ、アメリカでは憲法で言論の自由を制限することが禁止されています。逆に「やったらダメ」と言えないんです。

YouTubeは「僕ができる唯一のアート」

――始めてすぐに反響はありましたか。

ジェレミー 動画の投稿を始めてすぐにたくさんの方が見てくれて。「おもしろい」とコメントしてくれたのでびっくりしました。

YouTubeの活動は僕ができる唯一のアートなんですよね。楽器も弾けないし、絵も下手くそなんですけど、おもしろい動画は撮れます。なにかを作ることは楽しいですよね。

――退役も迫っていますが、今後やりたいことはありますか。

ジェレミー やりたくないのは軍や情報関係の仕事です。考えることもめんどくさいことも多いんですよね。ずっと命令を聞く仕事をしてきたので、誰かのために働くサラリーマンも避けたい。

もしやるとしたら自分の事業を立ち上げたいです。自分がボスになって自由に働きたい。農家や牧場、中古車ショップのオーナー……。やりたいことはたくさんあります。そういうことができる人生は楽しいと思いますよ。

（中 たんぺい）