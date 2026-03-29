フリーアナウンサーの高橋真麻（44）が28日、自身のインスタグラムを更新。昨年末でフジテレビを退社した岸本理沙さん（26）の壮行会を元同僚たちと行ったことを報告した。

「某日。遅ればせながら 岸本の壮行会。あっという間の時間でした」とつづり、岸本さんの壮行会を同局アナ、元アナたちで行ったことを報告した。

写真には、高橋、岸本アナのほか、フジテレビの戸部洋子アナ、宮澤智アナ、元フジテレビの久代萌美アナ、石本沙織アナの6人が写っている。

「結構世代が離れているのに、みんな未だに仲良し。良い職場だったんだなぁと…」とつづり、「それぞれの道、それぞれの選択、新しい環境。それでもこうして繋がっていられるのは幸せなことです」と記した。

フォロワーからは「元気そうで何より」などの声が寄せられている。

岸本さんは2022年4月にアナウンサーとしてフジテレビに入社。昨年3月、6月末で同社を退社することを発表。「番組を通じてさまざまな業界、専門分野の方とお会いする中で、1年ほど前から国内外の企業経営の仕事に関心を持ち始めました。アナウンサーを続けながらスキル習得していくことも考えましたが、より柔軟に吸収し深く知識を習得していくためにはいったん区切りをつけた方がいいとの決断に至りました」とコメントを発表していた。