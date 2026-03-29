「アニメーションスタジオMAPPA」が『チェンソーマン』などヒット作を連発している。創業15年ながら、『呪術廻戦』『「進撃の巨人」The Final Season』などのビッグタイトルを次々に手がけ、藤本タツキ氏の人気マンガが原作の劇場版『チェンソーマン レゼ篇』は、昨年12月30日時点で国内興行収入が100億円を突破。2016年から代表取締役社長を務める大塚学氏（43）が、MAPPAの歩んできた道のりを振り返った。

【画像】『劇場版 チェンソーマン レゼ篇』は国内興行収入が100億円を突破

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テレビ放送と並行して、インターネット配信が広がったのは、この10年ほどのことです。現在では当たり前になりましたが、作品をどの配信サービスで届けるか、その権利の扱い方によって収益構造は大きく変わります。視聴回数に応じて収益が分配される仕組みもあれば、一定金額が製作者側に支払われる契約もあります。



MAPPA社長の大塚学氏は、STUDIO4℃出身 ©文藝春秋

これまで、配信に関する営業や交渉は、主にテレビ局やレコード会社が担ってきました。制作スタジオが主体的に関わることは、一般的ではありませんでした。『呪術廻戦』や『「進撃の巨人」The Final Season』では、共同の座組みではありながら、国内配信の窓口を運用しました。制作だけでなく、作品の届け方に直接関わるという意味で、大きな学びがありました。

『チェンソーマン』との出会い

その前段にあたる取り組みが、同年放送された『恋とプロデューサー〜EVOL×LOVE〜』（TOKYO MXほか）でした。中国発のゲームを原作とする作品で、中国以外での配信権利運用を任せていただきました。クランチロールとの関係強化など一定の成果はありましたが、任された権利を最適・最善の形で運用できたかといえば、胸を張れる結果だとは言えませんでした。作品としても、ビジネスとしても、成功とは言えなかったからです。

制作で積み重ねてきた評価や信頼を、必ずしも十分な価値へと結びつけられなかった。その段階ではまだ、ライツビジネスを本質的に運用できる体制には至っていなかったのだと思います。

試行錯誤を重ねる中で出会ったのが、2022年にテレビ東京系ほかにて放送された『チェンソーマン』でした。

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『チェンソーマン』は2018年から『週刊少年ジャンプ』でスタートし、現在は『少年ジャンプ＋』で第2部が連載中。コミックのシリーズ累計発行部数は3500万部を突破している。チェンソーの悪魔の力を持つ主人公・デンジが、悪魔を狩るデビルハンターとして戦いを繰り広げるアクションマンガだ。

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『チェンソーマン』には、私がアニメを仕事に選んだ理由や、STUDIO4℃に入社した頃に強く惹かれていたサブカルチャーの系譜が、はっきり流れていると感じました。既存の枠に収まりきらない衝動や、少し歪んだ視点、それでもエンターテインメントとして成立させる力。MAPPAに集まってくるクリエイターたちの気質や、これまで自分たちが好んで制作してきた作品とも、どこか通じるものがありました。

だからこそ、この作品を手がけるのであれば、単に制作を担うのではなく、いま自分たちにできる力をすべてぶつけたいと思ったのです。その中で選択したのが、「100％単独出資」でした。製作委員会を組成せず、宣伝や海外展開、商品化まで含めて、自分たちで責任を持つ。それは自信というよりも、覚悟に近い判断だったと思います。

そして事業の強化や100％出資で得られた収益は、会社に溜め込むのではなく、クリエイターの労働環境の改善や次世代の育成、そしてより良い作品を創り続けるための設備投資にしっかりと還元していく。それがこのビジネススキームに取り組む最大の目的でした。

100％単独出資のリスク

一方で、ファンの多い原作を1社でお預かりし、その権利まで含めて運用する責任は想像以上に重いものでした。制作だけに集中していればよいわけではなく、宣伝や海外展開、商品化まで、自分たちの判断が作品の評価に直結します。

『チェンソーマン』第一期では、制作面、ライツ面でも、理想どおりに進んだとは言えませんでした。経験不足や体制の未熟さが露呈した部分もあったと思います。単独出資という形を選んだ以上、その結果はすべて自分たちに返ってきます。

※約7700字の全文では、『ユーリ!!! on ICE』がヒットする中で痛感した歯がゆさを大塚学氏が明かしています。また、海外で感じた『週刊少年ジャンプ』の影響力の大きさも語られています。



全文は、月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」と「文藝春秋」2026年4月号に掲載されています（大塚学「MAPPAは創作とライツの両立を目指す」）。

（大塚 学／文藝春秋 2026年4月号）