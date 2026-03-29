映画監督・三宅唱氏の最新作『旅と日々』は、3月27日に死去が報じられた漫画家・つげ義春氏の2短編を映像化した作品だ。三宅氏にとって、つげ義春作品とは「大学生の時に読んで以来惹かれていた漫画」だったという。三宅氏のインタビューの一部を紹介します。

【画像】漫画家のつげ義春さんが死去したことが3月27日に報じられた

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映画作りは楽しくてかっこいいもの、という思いが自分のベースにあると思います。よく「優しい映画を作るんですね」と言われます。2024年の『夜明けのすべて』は特にそうでした。PMS（月経前症候群）に悩む女性とパニック障害を持つ男性の交流を見つめた映画なので、そのように思われるのかもしれない。でも、「優しい映画」を作ろうと思ったことはありません。理不尽な世界でどう楽しく生きるか悩んで、トライする人に惹かれるんです。



三宅唱氏の最新作『旅と日々』は、漫画家・つげ義春氏の2短編が原作 ©文藝春秋

映画作りは人生を懸けるに値します。単にいい映画を作るだけでなく、関わる人たちと一緒に真剣に楽しめる過程も、僕にとっては大事です。撮影現場で働く四、五十人が「映画の仕事をしてよかった」と感じられる現場を作る責任もあります。仕上がりにも関わってくるし、みんな人生は一回しかないんだから。

これは観客にとってもそうです。わざわざ映画館に行って、出た後に、どんな変化が起きるか。もちろん、たかが映画だから、世界で起きている喫緊の問題を直接解決できるわけではない。でも、毎日真剣に生きている人が、映画館で普段なかなか目にしないものに驚いたり、戸惑ったり、いつもと違う角度から考えたりしながら、思いこみから解放されて、少しでも自由な気分になれたら、面白い体験になるはず。

最新作の『旅と日々』はそういう映画になってほしいと思っていました。おかげさまで、ロカルノ国際映画祭でグランプリの金豹賞を獲得しました。海外の映画祭での大きい賞は初めてのことで、今春には自分たちの作品として初めてアメリカで公開されます。各部署のスタッフと継続してきた仕事が結実した手応えもありましたし、スペシャルなチームだと心から思います。

『旅と日々』は漫画家のつげ義春さんの「海辺の叙景」と「ほんやら洞のべんさん」という二つの短編を原作とした作品です。大学生の時に読んで以来惹かれていた漫画なので、プロデューサーに原作として提案された時は心躍りました。でも、どう映画にすればいいのか、すごく難しかった。それが、日韓で活躍する俳優のシム・ウンギョンさんに主演をお願いすることを思いついて、一気に像を結んだ。2022年の釜山国際映画祭で彼女に会って以来、その時の印象が頭の片隅にずっと残っていました。主人公とウンギョンさんとの間に何か共通するものがあると直感的に思いました。格好良くて面白い、実直で素敵な人です。

中学3年生で初めての撮影

今では映画監督として日々映画を中心に生活が回っていますが、初めて映画を撮ったのは中学3年生でした。追う生徒と追われる生徒がいて、学校の中を走り回るだけの、3分の短編です。

実は、映画は見るよりも撮る方に先に熱中しました。きっかけを思い返すと、小学校の頃は学園祭の演劇がとても好きだったんです。演出も演技も面白かった。たとえば、小学生ってステージに対して背が小さい。舞台で映えないと思った。それで、「ステージ上に段差を作って、段の上や下で演じるのはどうか」と先生に提案しました。4年生の時、『裸の王様』の王様の役をやりたかったけれど、選ばれなくて泣いたこともありました。結局、王様に服を売りつける詐欺師の役をやって、長台詞の時に照明が途中で変化するアイデアを提案したりと、楽しかったです。

中学3年の時、学園祭で演劇のチームに入りました。先生も気合いが入っていた。ただ、当時の僕は反抗心旺盛で、それが嫌だった（笑）。それで、「映画を作りたいので演劇チームを抜けます」と先生に言ったところ、許されたんです。自主性が尊重されたのか、厄介払いだったのか。どちらも理由な気がします。

※約7000字の全文は、月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」と「文藝春秋」2026年3月号に掲載されています（三宅唱「映画もサッカーも監督の仕事は似ている」）。

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