2019年6月、当時阪神タイガースに所属していた原口文仁さんは、千葉ロッテマリーンズとの交流戦の初戦で代打として出場し、二塁打を放つ活躍を見せた。実はこの少し前まで、がんとの闘病生活を送っていた原口さん。その軌跡を振り返った。

【画像】小児がん患者らの医療施設を訪問する原口文仁氏

◆◆◆

妻を1人にしてしまうかも

当時26歳だった原口さんが「大腸がん」の診断を受けたのは、復帰戦の半年前となる1月8日のことだった。2年前からどれだけ眠っても疲労や眠気が抜けず、体のだるさが続いていた。そこでシーズンオフに人間ドックを受けたところ、担当医からがんの告知を受けた。

「まさか自分が――という気持ちでしたよね。頭が真っ白になりましたし、最初は本当に落ち込みました。野球選手は体が資本の職業なので、食生活や普段の体調の変化にはかなり気を付けながら生活していました。それだけに、自分ががんと言われたことへのショックは本当に大きかったです」



原口文仁氏 Ⓒ文藝春秋

前年には娘が生まれたばかりだった。何も考えることができずに病院の外に出て、しばらくして少し冷静になると、真っ先に頭に浮かんだのがまだ小さな娘のことだった。

「妻を1人にしてしまうかもしれない。子供が成人式や結婚式を迎えるのを見られなくなってしまうんじゃないか。そう思うとすごく不安になって……。生や死というものを人生で初めて意識した瞬間だったと思います」

医師からは「手術までの間は体力を落とさないように、野球をやっていていいですよ」と言われていたので、2日後の1月10日からは練習を始めた。グラウンドに立って体を動かしていると、その時間だけは病気に対する不安が後景に退いた。

「このときはまだ、正直に言えば強い気持ちで病気に立ち向かおう、という感じではありませんでした。ただ、練習をして頭の中を野球のことでいっぱいにしてしまわないと、不安に押しつぶされてしまう。だから、グラウンドで一生懸命に練習をしていました」

助けになったのは、日々の生活を支えてくれる妻が「いつも通り」でいてくれたことだった、と原口さんは言う。

支えとなってくれた家族

「朝になれば、『いってらっしゃい』と送り出してくれて、練習から帰ると『おかえり』と迎えてくれる。病気の話を特別にすることもなかったし、空気が重くなることもなかった。もし妻に休むように頼まれたりしていたら、僕は自分の弱さに負けて、グラウンドに行けなくなっていたかもしれません。でも、彼女は僕が野球選手として日常を全うすることを尊重してくれた。それが本当に助けになりましたね」

夕方、練習を終えて家に帰り、娘の顔を見る。その「野球をして帰ってくる」という当たり前のサイクルを今はまず守る。そのように「プロ野球選手」としての日常を日々の中心に据える姿勢は、その後も原口さんにとって、がんという病気と向き合う上での基本的なスタンスとなっていく。

「手術までの間に、いろんなことを考えました。プロ野球選手としてこの病気になったことには、何か大きな『使命』があるんじゃないか、と考え始めたのも手術前のことでした。病気を治して一軍に戻る姿を見せることで、同じ苦しみの中にいる患者さんやそのご家族に勇気を届けたい。自分一人のためではない、新しい目標が生まれたんです」

1月26日に受けた手術について、原口さんは後に出版した回想録『ここに立つために』の中で〈後から聞いた話では、体の中は決して簡単な状況ではなかったそうです〉と書いている。

〈記憶は曖昧なのですが、目を覚ましたときには妻がこう呼びかけてくれていたそうです。

「全部取ったんだからね、もう平気でしょ？」

「がんは治ったんだよ、だからもう大丈夫！」〉

しかし、手術が無事に終わり、切除した部分の病理検査の結果が出た際、そこで担当医から告げられたのは「ステージ3b」という現実だった。

※本記事の全文（4000字）は「文藝春秋」2026年4月号、および月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」に掲載されています（原口文仁「【大腸がん】打てば忘れる。でも、消せない不安がある」）。

（原口 文仁／文藝春秋 2026年4月号）