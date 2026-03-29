ジャーナリスト石原伸晃氏（68）が29日、フジテレビ系「SUNDAYブレイク．」（日曜午前7時、初回のみ7時30分）に出演。26日に東京・豊島区のポケモンセンターメガトウキョーで発生した女性刺殺事件をめぐり、ストーカーに対するGPS装着について私見を述べた。

「ポケモンセンター」に勤務していた女性店員が元交際相手の男に刺されて亡くなった事件で、男も自身を切りつけて死亡した。女性は関係解消後もつきまとい行為を受けていたとして警視庁に相談しており、男は昨年12月にストーカー規制法違反の疑いで逮捕されていた。

韓国では一昨年からストーカーへのGPS導入が始まり、再犯率が9分の1まで減少したことも紹介。メインキャスターの谷原章介が「被害者の方が住所を変えたり仕事を変えたり、被害を受ける可能性があるにもかかわらず不利益も被っているという状況を何とか改善しないとならないと思う」と述べると、石原氏は「順序を追って、そばに寄ってはいけないというような警告が出た後、それでもそういうことをやった人間に対してはこれからGPSをつけていく、そして命を守っていくことが必要だと思う」と自身の考えを語った。