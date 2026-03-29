製麺所が営む愛知・一宮『西村麺業』のワンタン麺と炒飯は、持ち帰り用の麺とスープも購入したくなるほどのおいしさ

チャーハンとラーメンのセット、略して“チャーラー”。愛知で親しまれるこのセットメニューを愛してやまない現地在住のライター・永谷正樹が、地元はもちろん、全国各地で出合ったチャーラーをご紹介する「ニッポン“チャーラー”の旅」。第61回の今回は、愛知県一宮市へ。製麺所が営む、安くて旨いチャーラーです。

焼きそばや中華そばの麺を買いに来る客がひっきりなしに訪れる

筆者が子どもの頃、家の近くに市場があった。古くて薄暗い建物の中には青果や鮮魚の店が軒を連ねていて、明らかにスーパーとは違う雰囲気だった。市場内にはうどんやきしめん、そば、中華麺を扱う製麺所も出店していて、４席ほどしかない狭いイートインスペースもあった。そこで食べたうどんがとてもおいしかったことを覚えている。

他の地域はどうなのかは知らないが、筆者が暮らす愛知県には製麺所直営のうどん店をよく目にする。今回紹介する愛知県一宮市の『西村麺業』もその店名からもわかるように、製麺所の直営店である。

愛知県一宮市『西村麺業』外観。店の前と横に駐車場も完備

筆者はこれまで何度か足を運んでいて、いつも名物の焼きそばを注文していた。焼きそばにはソースがかかっておらず、卓上のソースで好みの味にして食すのが特徴だ。あと、きしめんも食べたことがある。麺のおいしさが際立っていて、もっちりとした昔ながらの味わいだったと記憶している。

この日は一宮市で取材の打ち合わせがあり、その前に昼食を済ませておこうと思い、久しぶりに立ち寄った。

メニューを見ると、相変わらず安い。巷ではラーメン1杯が800円、900円するというのに、ここの「中華そば」は440円。一宮市が発祥とされる喫茶店の超お値打ちなモーニングといい、同じ日本国内なのに一宮市は貨幣価値が異なるのである（笑）。

以前にはあったうどんやきしめん、信州そばがなくなっていて、現在は中華そばとワンタン、焼きそばのみになっていた。

餃子が190円というのも安い。1600円のマグロ丼も気になった

サイドメニューには炒飯があった。そうなると、ここは必然的に炒飯と中華そば、つまりチャーラーを頼むしかない。そこで「炒飯」（520円）と「ワンタン麺」（540円）を注文することにした。きっと、ワンタンの皮も自家製だと思う。こりゃ楽しみだ！

料理を待っている間、店内にはひっきりなしに客が訪れる。食べに来るのではなく、焼きそばや中華そばの麺を買いに来るのだ。

それもそのはず、焼きそば麺は1玉100円で、中華麺は1玉90円。中華麺はお湯で割るだけのスープが付く「中華セット」もあり、こちらは140円。と、どれもめちゃくちゃ安い。麺を買いに来る客と店員さんとのやりとりを見ていて、子どもの頃に行った市場を思い出してほっこりとしてしまった。

注文して５分もかからないうちにワンタン麺と炒飯が目の前に運ばれた。いずれもビジュアルはシンプルそのもの。これ、これっ！ チャーラーはこういうのでイイんだよ。

麺のおいしさが際立つ１杯とパラパラ食感の炒飯

まずは、ワンタン麺からチェックしてみよう。具材は、チャーシューとメンマ、ネギ、そしてワンタン。まずは、澄みきったスープをレンゲですくってひと口。ほのかな甘みとともに旨みがふわっと広がる。そりゃ今どきのラーメンと比べてインパクトは弱い。麺を食べているうちに旨みを感じるスープなのだろう。昔はそういうラーメンを出す店が多かった。

「ワンタン麺」（540円）。自家製麺とスープのマッチングが最高

そして、自慢の麺は、中太のストレート麺といったところか。適度なコシがあって、小麦の味と香りもしっかり。麺肌がツルツルとしていて、のど越しもよい。やはり、以前に食べたきしめんと同様に、麺のおいしさが際立っている。気になっていたワンタンは、6個か7個くらい入っていた。フワッフワのトロットロの食感がクセになりそうだ。

次に炒飯。注文してから中華鍋を振る音が聞こえなかったので、作り置きしたものをレンチンしていると思う。具材は刻みチャーシューとネギ、玉子。醤油ベースの味付けは、薄すぎず、濃すぎずで丁度よい塩梅。

ワンタン麺のスープが無性に飲みたくなる絶妙な味付けの「炒飯」（520円）

食感がパラパラなせいか、炒飯を頬張った後にワンタン麺のスープが無性に飲みたくなる。これまで何度も書いてきたが、これがチャーラーの醍醐味であり、別の言い方をすれば、旨いチャーラーの見分け方にもなる。

結局、スープのほとんどを飲んでしまった。それだけ旨いのだ。あ、仮に持ち帰りの「中華セット」に付く、お湯で割るだけのスープをここの中華そばやワンタン麺に使っていたとしてもまったく問題ない。このスープの味を超える店が世の中にはいったいどれだけあるのかという話である。

「中華セット」（140円）。写真は2人前。「焼きそば麺」や「中華麺」も購入は2人前から

あまりにもおいしかったので、レジで会計する際に「中華セット」を買ってしまった。チャーシューやネギなどの具材は付いていないものの、1人前140円という値段はカップ麺よりも安いではないか。やはり、一宮市は貨幣価値が異なるのだろうか。「中華セット」は休みの日にでも作って食べてみようと思う。

取材・撮影／永谷正樹

1969年愛知県生まれ。株式会社つむぐ代表。カメラマン兼ライターとして東海地方の食の情報を雑誌やwebメディアなどで発信。「チャーラー祭り」など食による地域活性化プロジェクトも手掛けている。

【画像】愛知県一宮市の製麺所で食べられるチャーラー（5枚）