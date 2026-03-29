スコットランド戦で伊東のゴールをアシストしたのが──。写真：金子拓弥 (サッカーダイジェスト写真部／特派)

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　現地時間３月28日、日本代表がハムデン・パークでスコットランド代表に１−０と勝利。最大のハイライトはやはり得点シーンだ。

　84分、三笘薫の縦パスに反応した鈴木淳之介が左サイドからクロス。これを塩貝健人が落とし、最後は伊東純也が個人技でゴールネットを揺らした。

　注目すべきは、塩貝のアクション。鈴木のクロスを左足でトラップしたボールが、最高の落としになった。実際、このプレーでスコットランドの選手たちの動きを完全に止めた。伊東のゴールを良い形でアシストする結果となった。
 
　この日代表デビューした塩貝を、殊勲者の伊東は次のように評した。

「結構、ストライカーだなと。自分を持っている。強いフィジカルを備えている」

　結果的に落としになったが、ストライカーらしくゴール前に走り込んでいたからこそあのアシストが生まれたと、そんな見方もできる。

取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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