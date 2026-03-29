「2026年冬ドラマ」ではまり役だったと思う男性俳優ランキング！ 2位「向井理」を抑えた1位は？
2026年の冬ドラマとして多くの作品が放送され、さまざまな俳優が魅力あふれる演技を披露しました。
そこで、All About ニュース編集部は2026年3月9日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「2026年冬ドラマ」に関するアンケート調査を実施。今回は、男性俳優にスポットを当てたランキングを紹介します。
それでは、「2026年冬ドラマではまり役だったと思う男性俳優」ランキングの結果を見ていきましょう。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位に選ばれたのは、『ヤンドク！』（フジテレビ系）に出演した向井理さんです。同作は、主演を橋本環奈さんが担当し月9ドラマとして放送。向井さんは、橋本さんが演じた元ヤンドクター・田上湖音波に多大な影響を与える医師の中田啓介を担当しました。
中田は、湖音波を岐阜の病院からドラマの舞台となる湾岸医療センターに呼び寄せる脳神経外科部長。冷静沈着な判断力を持つスゴ腕医師で、向井さんのクールなビジュアルがバッチリとはまりました。
回答者からは、「白衣がとても似合っていてはまり役でした」（50代女性／千葉県）、「橋本環奈さんを引き立てる最高の役柄だったと思います」（30代男性／東京都）、「落ち着いた佇まいと感情の揺れを繊細に見せる演技があっていた」（20代女性／静岡県）などの意見が寄せられました。
1位に選ばれたのは、日曜劇場『リブート』（TBS系）で主演を務める鈴木亮平さんです。鈴木さんは、妻殺しの犯人に仕立て上げられたパティシエの早瀬陸と、悪徳刑事の儀堂歩を一人二役で演じて高評価を得ています。
同作では、早瀬が自身の潔白を証明するために、儀堂の顔に変わる“リブート（再起動）”を実施。鈴木さんは同じ顔の2人が対峙（たいじ）する場面も演じましたが、繊細な表現力で演じ分け視聴者を驚かせました。演技派の鈴木さんだから担当できた役で、まさにはまり役だと言えるでしょう。
回答者からは、「声と役が合っていてかっこよかったです」（20代女性／東京都）、「別人を演じる絶妙な表情の変え方、見せ方、しぐさなど細かく計算されている」（40代女性／茨城県）、「誠実そうな雰囲気が役にぴったり」（30代男性／兵庫県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
そこで、All About ニュース編集部は2026年3月9日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「2026年冬ドラマ」に関するアンケート調査を実施。今回は、男性俳優にスポットを当てたランキングを紹介します。
それでは、「2026年冬ドラマではまり役だったと思う男性俳優」ランキングの結果を見ていきましょう。
2位：向井理（ヤンドク！）／35票
2位に選ばれたのは、『ヤンドク！』（フジテレビ系）に出演した向井理さんです。同作は、主演を橋本環奈さんが担当し月9ドラマとして放送。向井さんは、橋本さんが演じた元ヤンドクター・田上湖音波に多大な影響を与える医師の中田啓介を担当しました。
中田は、湖音波を岐阜の病院からドラマの舞台となる湾岸医療センターに呼び寄せる脳神経外科部長。冷静沈着な判断力を持つスゴ腕医師で、向井さんのクールなビジュアルがバッチリとはまりました。
回答者からは、「白衣がとても似合っていてはまり役でした」（50代女性／千葉県）、「橋本環奈さんを引き立てる最高の役柄だったと思います」（30代男性／東京都）、「落ち着いた佇まいと感情の揺れを繊細に見せる演技があっていた」（20代女性／静岡県）などの意見が寄せられました。
1位：鈴木亮平（リブート）／51票
1位に選ばれたのは、日曜劇場『リブート』（TBS系）で主演を務める鈴木亮平さんです。鈴木さんは、妻殺しの犯人に仕立て上げられたパティシエの早瀬陸と、悪徳刑事の儀堂歩を一人二役で演じて高評価を得ています。
同作では、早瀬が自身の潔白を証明するために、儀堂の顔に変わる“リブート（再起動）”を実施。鈴木さんは同じ顔の2人が対峙（たいじ）する場面も演じましたが、繊細な表現力で演じ分け視聴者を驚かせました。演技派の鈴木さんだから担当できた役で、まさにはまり役だと言えるでしょう。
回答者からは、「声と役が合っていてかっこよかったです」（20代女性／東京都）、「別人を演じる絶妙な表情の変え方、見せ方、しぐさなど細かく計算されている」（40代女性／茨城県）、「誠実そうな雰囲気が役にぴったり」（30代男性／兵庫県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)