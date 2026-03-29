仲間とともに切磋琢磨し、さらなる高みへ。

「テコンドー」で日本一を目指す、小学生の姉妹を紹介します。

【NIB news every. 2026年3月12日放送より】

力強い掛け声と共に繰り出すキレのある蹴り技。

韓国の国技として知られる「テコンドー」です。

長与町の体育館などで週に3回、稽古に励んでいるのは「県テコンドー協会ONE」。

地域の小学生を中心に、約20人のジュニア選手が所属しています。

（県テコンドー協会ONE 瀬尾 健一 師範）

「生徒たちは僕にとっては家族。全員が娘、息子みたいな」

頭や胴などを狙い、制限時間内のポイントを競うテコンドー。

技の名前や号令はいずれも韓国語で、スピーディーな技の応酬から「足のボクシング」とも呼ばれています。

県テコンドー協会ONEのエースは、小学4年生の松崎 芹香選手。

去年の「全日本ジュニアテコンドー選手権大会」では、女子マイナス24キロ級で3位という好成績をおさめました。

（松崎 芹香 選手）

「一番意識しているのは声を出すこと。大きい声でやったら蹴りも強くなる」

そして、芹香選手に負けじと2つ下の妹の律香選手も、同じ全国大会で女子プラス24キロ級の3位に。

指導する瀬尾 健一師範は、松崎姉妹の才能に将来性を感じています。

（県テコンドー協会ONE 瀬尾 健一 師範）

「動きだけで見ると、将来的に日本代表にまで上り詰める可能性をすごく秘めている」

小学1年でテコンドーを始めた姉の芹香選手。

そのきっかけは…

（姉 芹香 選手）

「動画で、空舞ちゃんを見てかっこいいなと思って始めた。戦っている所やステップを踏んでいる所がかっこよかった」

“空舞ちゃん” とは、瀬尾師範の次女の 瀬尾 空舞選手です。

小学6年生から全国大会で3連覇を果たし、高校3年で臨んだ去年の全日本テコンドー選手権では、女子マイナス53キロ級で銀メダルを獲得しました。

空舞選手は新年度から県外の大学に進学するため、一緒に稽古ができなくなりますが、目標とする存在です。

（姉 芹香 選手）

「身長が今は小さい方だけど、それでも空舞ちゃんみたいに勝ち抜いていきたい」

芹香選手の得意技は「フェッチュ」と呼ばれる “後ろ回し蹴り”。

相手には見えない所から、足が飛び出してくる感覚だといいます。

一方、妹・律香選手の得意技は…。

「ネリョチャギ」。

いわゆる、“かかと落とし” です。

間合いを詰めて、強烈な一撃をたたきこみます。

松崎姉妹をはじめとして、県テコンドー協会ONEには、全国レベルの若手選手が台頭しています。

メンバー総当たりで行う “スパーリング” で実践経験を磨き、勝負へのこだわりも養います。

芹香選手と律香選手も良きライバルとして高めあっています。

（妹 律香選手）

「全日本で1位をとりたい。お姉ちゃんみたいに強くなりたい」

（姉 芹香選手）

「全日本で1位をとりたいし、一番最後はオリンピックでもメダルをとりたい」

目指すは全国の頂点。

仲間とともに今日も、心と技を磨きます。