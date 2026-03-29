人気上昇中の18歳女優が笑顔で“ぴょんぴょん” レジェンド右腕のグラブで「これは素敵な始球式」「透明感が凄い」
女優の藤崎ゆみあさんが始球式を務めた(C)産経新聞社
広島県出身女優の藤崎ゆみあさんが3月28日、マツダスタジアムで行われた広島−中日の試合前に始球式に登場した。
【写真】「ユニフォームがお似合いですね！」18歳女優が始球式を報告
マウンド上に赤いパンツ姿で現れ、自身の誕生日にちなんだ背番号「216」のカープのユニフォームで投球を披露。惜しくもワンバウンドとなったが、両手を挙げ、笑顔でぴょんぴょん跳ねて喜びを表現した。
自身のXでも“大役”を務めたことを投稿し「黒田さんのグローブをお借りできたことも、とても光栄でした。本当にありがとうございました！」と、カープのレジェンド右腕・黒田博樹の刺しゅうが入った赤いグラブをはめた写真などを添えている。
SNS上のファンからは「やっぱり女優さんは透明感が凄い」「ユニフォームがお似合いですね！」「これは素敵な始球式」「勝利の女神ありがとうございます！」といった声が届けられた。
藤崎さんは『Netflix』映画「パレード」でデビューし、第102回全国高校サッカー選手権大会19代目応援マネージャーを務めた。現在配信中の『Netflix』シリーズ「イクサガミ」ではヒロイン役を務めており、人気上昇中の18歳だ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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