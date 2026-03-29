「噂の推し活ツーショ」中島健人、綾野剛＆山田裕貴との豪華オフショットを披露！ 「剛さん嬉しそう」
元Sexy Zoneの中島健人さんは3月28日、自身のInstagramを更新。綾野剛さん、山田裕貴さんらとのドラマの撮影オフショットを披露しました。
【写真】中島健人、綾野剛、山田裕貴らとの豪華オフショット！
この投稿にコメントでは「豪華すぎるオフショットいっぱいありがとう〜」「健人&剛素敵」「ちるらんメンバー最高すぎて大好き」「剛さん嬉しそう」「噂の推し活ツーショ」「俳優中島健人最高よ」「これが剛さん仰っていた噂のー！！」「オフショ最高です、、」などの声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】中島健人、綾野剛、山田裕貴らとの豪華オフショット！
「噂の推し活ツーショ」中島さんは「【噂の】鴨が以蔵を推し活してる写真 歳三と近藤さんと自撮りする世界線 そして 12年ぶりに会ったら八軒と駒場が以蔵と武市になってた写真 ちるらんU-NEXT 1話 かなりすごいよ」とつづり、6枚の写真を投稿。武士姿の綾野剛さんとのツーショットや山田裕貴さん、鈴木伸之さんとのドラマのオフショット、12年前と現在の市川知宏さんとのツーショットなどを披露しています。
「山田裕貴。好きだぜ」26、27日にTBS系で「江戸青春篇」が2夜連続放送され、その後U-NEXTで「京都決戦篇」が独占配信されている山田裕貴さん主演のドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』で“人斬り以蔵”として恐れられる岡田以蔵役を演じている中島さん。自身のInstagramでは、ドラマの撮影オフショットを多数投稿し、27日の投稿では山田裕貴さんとのおどけたツーショットなども披露しています。気になる人はぜひチェックしてみてください！
(文:福島 ゆき)