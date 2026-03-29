篠田麻里子、再婚を発表 お相手について説明「共に穏やかに歩んでいけたら」【全文】
元AKB48で俳優・タレントの篠田麻里子（40）が29日、自身のインスタグラムを更新し、再婚を発表した。
【画像】篠田麻里子が再婚発表 ご報告全文
書面を投稿して「この度、かねてよりお付き合いさせていただいております方と入籍いたしましたことをご報告いたします。共に穏やかに歩んでいけたらと思っております」と伝え、「引き続き温かなご理解とご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願いいたします」と呼びかけた。
篠田は1986年3月11日生まれ、福岡県出身。AKB48の中心メンバーとして活躍し、「上からマリコ」などでセンターを務めた。2013年7月に卒業。その後、多彩に活動する。
プライベートでは、19年2月に一般男性と結婚、20年4月には第1子出産を出産。23年3月に離婚を明らかにしていた。
■ご報告（全文）
いつも温かいご支援をいただき、心より御礼申し上げます。
この度、かねてよりお付き合いさせていただいております方と入籍いたしましたことをご報告いたします。
共に穏やかに歩んでいけたらと思っております。
引き続き温かなご理解とご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願いいたします。
皆様のご健康とご多幸を心よりお祈りしております。
2026年3月29日
篠田麻里子
【画像】篠田麻里子が再婚発表 ご報告全文
書面を投稿して「この度、かねてよりお付き合いさせていただいております方と入籍いたしましたことをご報告いたします。共に穏やかに歩んでいけたらと思っております」と伝え、「引き続き温かなご理解とご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願いいたします」と呼びかけた。
篠田は1986年3月11日生まれ、福岡県出身。AKB48の中心メンバーとして活躍し、「上からマリコ」などでセンターを務めた。2013年7月に卒業。その後、多彩に活動する。
■ご報告（全文）
いつも温かいご支援をいただき、心より御礼申し上げます。
この度、かねてよりお付き合いさせていただいております方と入籍いたしましたことをご報告いたします。
共に穏やかに歩んでいけたらと思っております。
引き続き温かなご理解とご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願いいたします。
皆様のご健康とご多幸を心よりお祈りしております。
2026年3月29日
篠田麻里子