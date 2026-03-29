○ ブリュワーズ 6−1 ホワイトソックス ●

＜現地時間3月28日 アメリカンファミリー・フィールド＞

シカゴ・ホワイトソックスがミルウォーキー・ブリュワーズに2連敗。村上宗隆内野手（26）は「4番・一塁」でフル出場し、開幕から2戦連発となる本塁打を放った。

第1打席で四球を選んだ村上は4点を追う4回表の第2打席、先発右腕パトリックがゾーンど真ん中へ投じた初球フォーシームを豪快に振り抜き、バックスクリーン右に飛び込む2号ソロ。MLBデビューから2試合続けて本塁打を放ったのは2006年の城島健司以来、ホワイトソックスの選手としては球団史上初の快挙となった。

続く5回表、二死二、三塁の好機で第3打席に立ったが、ここは2番手左腕アシュビーに対して空振り三振。8回表の第4打席は4番手右腕ウリーベに投ゴロと打ち取られ、3打数1安打、1打点、1四球、1三振という内容だった。

14失点で開幕戦を落としたホワイトソックスは、この日も先発右腕ショーン・バークが立ち上がりに4点リードを許す苦しい展開に。試合後半にもブリュワーズにダメ押し点を与え、打線も村上の一発による1得点のみと沈黙した。