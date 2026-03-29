【病院通いになる前に健康寿命を伸ばす！ プレメディカルケア】

スポーツトレーナー・永井正彦氏が実際の相談事例をもとに解説する健康アドバイス企画。今回は犬を飼っている方にはぜひ実践していただきたいトレーニング法です。

【お悩み】犬の散歩中にできるトレーニングは何かありませんか？（５０代男性）

【アドバイス】早歩きと坂道ウオークで足腰を鍛えましょう！

【解説】朝晩２回の犬の散歩を自分のトレーニング時間にもしたいという男性からの相談でした。

犬の散歩は基本的に犬のスピードが主体になるので、トレーニングにするなら時間を増やすか、速度を上げるかになります。 時間を増やすのは難しいという男性には、速度を上げる早歩き散歩を勧めました。

具体的には、ここから次の電柱までは早歩き、といったように区間を決め、電柱に着いたらピタッと止まる。通常歩きと早歩きを交互に繰り返すと、犬のしつけトレーニングにもなります。

さらに、散歩コースに坂道や階段を取り入れられれば、犬にとっても人間にとっても足腰のトレーニングになります。ただ、階段の下りは転倒の危険があるので早歩きは控えてください。

フラットコース、緩い坂道コース、きつい坂道コースといったように、散歩ルートも３パターンほどあれば、その日の気分や体調に合わせてトレーニングができます。

小型犬なら抱っこして歩けば腕力強化になり、ドッグランで一緒に走れば、瞬発力も身につくでしょう。

◆取材構成＝福山純生（雀聖アワー）