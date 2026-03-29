人口約１万５０００人の青森県五戸町で唯一の書店・菊六書店が２９日で閉店し、１３０年以上の歴史に幕を下ろす。

学生から高齢者まで幅広い世代に親しまれてきたが、人口減少や電子書籍の利用で徐々に客足が遠のいた。町民たちは別れを惜しんでいる。（本間理央）

同町中心部にたたずむ茶色い外観は、歴史と趣を感じさせる。店内はいたるところに「閉店セール」と書かれた黄色い紙が貼られ、壁には「長い間ご愛顧いただきありがとうございました」の文字とともに、菊六書店の歴史を振り返る年表が掲示されている。

菊六書店の歴史は長く、店には商店として営業していた明治中期の１８９２年の帳簿が残る。大正時代に教科書を取り扱い始め、書店へ変わっていった。

２０１３年には長い間、地域に教科書を供給してきたとして、文部科学大臣から表彰を受けた。下校の途中やバスを待つ時間に漫画や参考書を買おうと、県立五戸高校の生徒たちが立ち寄る場所でもあった。

しかし、１９９０年に２万２０００人だった同町の人口は徐々に減少。現在は１万５０００人を下回り、五戸高校も２０２２年には閉校となった。

また、新型コロナウイルスの影響も大きく、感染が収まっても客足は以前の半分以下にとどまった。社長の工藤応之（まさゆき）さん（５８）は「コロナ禍をきっかけに、電子書籍の利用や書籍のネット注文が多くなったのかもしれない」と話す。

子どもの頃から菊六書店を利用してきたという、同町の主婦（７４）は「料理本や旅行の本をこのお店で買った。唯一の書店だったので、閉店と聞いてまさかと思った」とさみしそうだった。

閉店後の空き店舗は、絵本の読み聞かせやアート体験のワークショップなどを開催する場として提供する予定だ。２９日は午前８時半から午後４時まで営業する。

青森県内の無書店自治体は４割

出版文化産業振興財団（東京）の調査などによると、２０２５年８月時点の青森県内の無書店自治体は蓬田村や横浜町などの１６自治体だという。無書店自治体は県内全体の４０．０％を占め、全国平均の２８．６％を大きく上回った。

町民の読書機会を確保しようと、無書店自治体の一つ、深浦町では、住民が運営する「ふるさとブックオフ」が４月２５日、開店する。全国で３例目。

中古書籍販売の「ブックオフコーポレーション」（相模原市）が町と連携し、文庫本など約４０００冊を常時取りそろえる。本の買い取りはせず、販売のみを行う。