◇インターリーグ ホワイトソックス 1―6 ブルワーズ（2026年3月28日 ミルウォーキー）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が28日（日本時間29日）、敵地ブルワーズ戦に「4番・一塁」で先発。開幕2戦連発のソロ本塁打を含む3打数1安打1打点1四球1三振だった。ホワイトソックスは1―6で敗れ、開幕2連敗となった、

メジャー初の4番で迎えた初回の第1打席はフルカウントから四球。4回先頭打者の第2打席で、相手先発右腕のパトリックからバックスクリーン右へ飛距離409フィート（約124.7メートル）の特大2号ソロを放った。日本人の開幕2戦連発は2006年4月3、4日にマリナーズ1年目の城島健司がエンゼルス戦でデビュー2戦連発して以来、20年ぶりだった。ホワイトソックスとしてもデビュー戦からの2戦連発は球団史上初の快挙となった。

5回2死二、三塁の好機で回ってきた第3打席は、外へ逃げていくスライダーにメジャー初の空振り三振。8回の第4打席は投ゴロに倒れた。

村上は26日（同27日）にブルワーズ戦で「6番・一塁」で先発してメジャーデビュー。初打席から2四球と一ゴロで迎えた9回の第4打席で、右翼へメジャー1号となるソロ本塁打を放っていた。