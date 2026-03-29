元モーニング娘。でタレントの辻希美さんと杉浦太陽さんの長女・希空さんが、自身のインスタグラムを更新。

複数枚のオフショット写真を投稿しました。投稿には「何枚目が好き？」という問いかけが添えられており、ファンとのコミュニケーションを楽しむチャーミングな一面を見せています。



【写真を見る】【辻希美・長女】希空 「何枚目が好き？」 夜の街角で オフショット公開 ピンクパーカー × 白ブーツの春コーデ披露





投稿されたのは、夜の街灯がドラマチックに照らす路上でのオフショット。1枚目は、淡いピンクのパーカーに白いバッグ、ふわふわの白いブーツを合わせた春らしいコーディネート。夜の街灯がスポットライトのように照らす中、カメラをまっすぐ見つめるポーズが印象的です。







2枚目では、路面にしゃがんだポーズで撮影されています。右手を頭上に掲げ、カラフルな長いネイルが目を引きます。大きな瞳と頬の赤みが際立つかわいらしい表情が特徴的です。







3枚目も同じピンクのパーカー姿で、しゃがんだまま手を顔の近くに寄せ、じっと見つめるカット。アンニュイな表情と吸い込まれるような視線が印象的です。







4枚目は、フードを被りクールな表情を浮かべる立ち姿のカット。5枚目では一転して、両手を頬に添えた愛らしいポーズを披露。ピンクのチークとカラフルなネイルが、彼女の持つ透明感をより一層引き立てています。







希空さんのWEB上での注目は大きく、新しいインスタグラムのアカウントは、3月29日・10時45分現在、フォロワーが115.6万人。

YouTube「希空ちゃんネル」は、登録者数が68.9万人に達しています。



【担当：芸能情報ステーション】