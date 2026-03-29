ＴＢＳ系日曜劇場「リブート」は２９日、最終回を迎える。同ドラマの公式Ｘでは次回予告の動画をアップしているが、ネットでは、この予告動画が国民的人気アニメ風だと話題になっている。

「リブート」公式Ｘでは、最終回をＰＲ。動画もアップされているが、アニメと実写がミックスされており、冒頭は早瀬・儀堂（鈴木亮平）と、夏海・一香（戸田恵梨香）のアニメイラストと「最終回予告」の文字が。そして冬橋（永瀬廉）が「明日のリブートは」と切り出し「冬橋です」と自己紹介。そこからドラマの切り抜き動画が流れ「あいつらを守る為にはなんでもやる」「でも早瀬さんタチを見ていると正直少し揺らいでいます」などとしんみりナレーション。

そして「…ということで」としめくくり再びイラストとなり「早瀬家事件に巻き込まれる 弥一と合六１００億選挙の結末 冬橋笑顔になる…でお送りします。最後まで見届けて下さい」と呼びかけている。

この次回予告、国民的人気アニメ「サザエさん」の次週予告を彷彿とさせる。これまでも「リブート」Ｘでは、サザエさん風予告を何度か流しており、最後は満を持しても冬橋登場。リプ欄でも「なんでサザエさんスタイルやねん笑」「サザエさんの次回予告みたい」「冬橋、笑顔になるって言ったな？絶対だぞ！？」「冬橋笑顔になる…ネタバレ？」「サザエさん風予告もこれで最後か、残念」などの声が上がっている。