娘の誕生日に一人でケーキを買いに行った夫が持ち帰ってきたのは、なんと18個のケーキ――。



【写真】娘の誕生日だ！どれも選べない！全部買っちゃえ！

「夫が『全種類1個ずつください』と言って買ってきた」というエピソードとともに、動物をモチーフとした様々なケーキが箱いっぱいに並ぶ写真がThreadsに投稿され、「憧れの大人買い」「これは買っちゃう」と話題になっています。投稿したのは、夫・息子・娘の4人家族で暮らしながら、日常の一コマを発信しているmame_nomameさん（@mame_nomame）。



投稿主の娘さんの誕生日当日。誕生日ケーキの調達を担うことになった夫が、娘さんが希望したケーキ店へ一人で買い物に向かったといいます。そこで慣れない注文に緊張した結果、「全種類ください」と店員へ伝える展開になったそう。



箱を開けて、大量の“動物ケーキ”と対面した瞬間の気持ちについて、投稿主さんは「『えー可愛い！！…え、なんでこんなに！？』と思いました」と振り返ります。



夫は普段、「大人買いのような豪快な買い物はしない」そうで、今回の行動は「初めてのケーキ店での買い物に戸惑ったのだろう」と推察します。



気になる金額については、「8000円以上」だとか。



今回の投稿には、パンダやクマを模した可愛らしいデザインのケーキの写真に、「自分が買って来る立場なら全種類買っちゃいますよ。だって選べないもん」「選ぶってことはさ、この中のどれかの子を置いてくってことでしょ？御主人はそんなことできなかったのよ…たぶん」など、全種類買いに共感する声が多数集まりました。



「子どもたちはもう大きいので、取り合いになることはありませんでした。購入したケーキは家族で少しずつ楽しみ、3日くらいかけて食べました！」