＜置き配の是非＞玄関前や宅配ボックスに荷物を置く配達方式。使ってみた結果、賛成？反対？
ネット通販などを利用すると、商品は宅配業者さんが届けてくれます。荷物を直接受け取ることができない場合のために、「置き配」を活用することもあるでしょう。置き配は玄関前や宅配ボックス、物置などに荷物を置く非対面の受け取りサービス。これによって宅配業者の再配達が不要となり、負担を減らすこともできます。ただ置き配に関しては賛否両論あり、ママスタコミュニティにもこんな質問が寄せられました。
『荷物の中身にもよるとは思うけれど、置き配には好意的？ それとも否定的？』
置き配は家を留守にしていても荷物を置いてもらえるので、再配達依頼をしなくてもすみます。でも、留守にして直接受け取れないからこそのリスクもあるでしょう。賛否両論あるなかで、ママたちはどう考えているのでしょうか。
置き配サービスはありがたい！
玄関に出なくてもいい
『宅配ボックスがあるから置き配は大歓迎だよ』
『再配達を頼むのは申し訳ないし、玄関に出なくていいのは助かる』
『対応するために出なくていいから楽で最高』
置き配のために宅配ボックスを設置しておけば、その中に荷物を入れてもらえます。鍵をかけておけば盗難のリスクも減らせますし、雨風を避けることも可能ですね。また玄関に行って荷物を受け取る必要がないのもありがたい点。例えばノーメイクでも焦る必要はありません。
置き配にするかどうか選べる
『利用頻度が多いので助かる。配送物によって方法を選べるのも便利』
通販サイトのお店によっては、置き配にするかどうかを選ぶことができます。注文の際に置き配にチェックを入れたら置き配に、チェックをしなければ手渡しになる場合もあります。置き配にすると心配な商品の場合には手渡しにするなど、その都度対応できる点もママたちの評価を得ているようです。
『急に出かけたくなっても、その時間に家にいなくていいし、家にいても玄関に出なくていい。配達の人も不在でまた戻ってこなくていいし、みんながハッピーなシステムじゃない？』
置き配に好意的な意見をまとめると、配達時間に家にいなくてもいい、家にいたとしても玄関で対応しなくてもいい、という点でしょうか。そして宅配業者さんにとっても再配達の必要がなくなるため、両者にとってメリットがあるサービスといえそうです。
一方で、置き配はあまり活用したくないという意見もありました。その理由はというと……。
置き配は利用したくない。なぜ？
依頼通りに配達されない
『一軒家で置き配スペースになりそうなところが、道から丸見えの場所しかない。前に置き配不可にしていたのに置き配にされた』
『宅配ボックスを指定したのに、扉の前に置いてあったことがある』
『宅配ボックスは置いていないのに「宅配ボックスに置きました」みたいな通知がきて、玄関前に置いてあった。適当すぎる』
ネット通販などで買い物をした際、置き配にするかどうかや、置き配をする場所は購入者側が決めることができます。荷物の安全を考えて置き配をしないように設定したにも関わらず、置き配になっていたケースもあるそう。あるいは指定した場所ではないところに荷物が置かれていたというママも。指定がうまくできていなかったのか、それとも宅配業者さんのミスなのかはわかりませんが、こうした経験があると置き配を利用するのを考えてしまいますね。
誤配があったときに面倒
『隣のおじさんの荷物を頻繁に誤配されてウンザリしている。うちに誤配されたときに、無言で届けに行くのを何回かやっている。もし宅配ボックスがある場合だったら、不在の時に自分の荷物を鍵付きの宅配ボックスに誤配され、しかも急ぎの荷物だったらお互いに最悪だなーと思った』
『他人名義の荷物が置かれていて困ったことがあるので、トラブル回避のためになるべく対面で受け取る。注文品なら確実に受け取れる日時指定をする』
配達する担当者も住所や名前の確認はするでしょうが、違う家の荷物が届いてしまうことがあるそうです。お隣さんの荷物が間違って届いたら、それをお隣さんに届けることになりますよね。ちょっとしたことですが、それも面倒でしょう。またこうした誤配は、自分の荷物が違う家に届けられる可能性にも繋がっていくもの。もし急ぎの荷物が間違って届けられて、受け取り手の人がなかなか気づかなかったら……。こうしたリスクを考えて、できるだけ手渡しで受け取るようにする人もいます。配達時間帯の指定をすれば、再配達の依頼をすることなく、その場で受け取ることが可能ですね。
盗難の危険性
『ご近所さんが置き配で盗まれたって。だから、ポストに入るものでなければ必ず手渡し』
鍵付きの宅配ボックスなどを使えば盗難のリスクは抑えられるでしょうが、玄関前などにそのまま置かれてしまうと、届けられたはずの荷物がない！ ということにもなりかねません。実際に近所で盗難の被害があると置き配の利用には慎重になってしまいますね。
置き配を利用しない場合は？
『いたずらされないよう、コンビニ受け取りにしている』
置き配は留守のときでも荷物を届けてもらえる便利なサービスでしょう。でも雨に濡れたり、盗難されたりするリスクがあるのも否定はできませんね。そのような危険を少しでも減らすためには、受け取る場所を自宅以外にするのも手です。例えば宅配業者の営業所が近ければ、そこで受け取ることも可能でしょう。もしくは近くのコンビニで受け取るように設定できる場合もあります。商品によっても異なるでしょうから、前もってチェックする必要がありますね。置き配を使う場合もそうでない場合も、安全に受け取る工夫をしておけば、配達する側も受け取る側も安心ですね。