名作RPG『MOTHER2』をオマージュしたウェディングアイテムを制作！ ペイント機能でデザインしたゲーム風の箱＆説明書、愛あるこだわりが随所に

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『MOTHER2風の結婚式ペーパーアイテムを作ってみた。』というウシワークさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

こんにちは、ウシワークです！ このチャンネルは、ガジェットに[ものづくり]をプラスして「スゴイ」をお届けします。 今回は、2016年に作った結婚式のペーパーアイテムを紹介します。 作り方は、 「箱 オーダーメイド」と検索。 テンプレートにIllustratorでデーターを入稿。 当時１００個作って4万円くらいでした。

「過去に作ったものを紹介したい」という投稿者のウシワークさんが、まず取り出したのは、スーパーファミコンの『MOTHER2 ギーグの逆襲』のパッケージ。1994年に発売された本ゲームは、糸井重里さんが手がけた名作RPGで、今なお高い人気を誇ります。今回の作品はこちらがテーマとのことです。

ウシワークさんが制作したのは結婚式用のペーパーアイテム。奥様が周回プレイをするほど『MOTHER2』が好きだったことから、このパッケージを模したアイテムを作ったそうです。

ロゴなどはWindowsのペイント機能を使い、ドット打ちで描きました。

パッケージの裏です。「新郎新婦が贈る、結婚式を舞台にした大冒険活劇！」とあります。今見るともっとフォントや配置にこだわれたと思うそうですが、入稿に必須のillustratorの知識もないまま2週間で仕上げたのだとか。当時の全力と熱量がそのまま形になっているので「これはこれでヨシ」とのことです。

そんなパッケージの中には3つのアイテムが。

1つ目はビックリマンシールサイズのキラキラステッカー。キャラクターデザインは奥様が担当したそう。ウシワークさんのドット絵が『ドラクエ5』風デザインになっているのは……

ドラクエの寸劇で結婚式が始まったからだとか。

2つ目のMAPは披露宴会場のレイアウトや座席を知らせる席次表です。

そして3つめは説明書。結婚式の挨拶や当日のプログラム、プロフィールやメニューがまとめられています。

プロフィールはゲームのパラメータ表示をイメージして構成。ご家族の紹介ページもあるのですが、ドット絵の仕上がりはそれぞれにそっくりなのだそうです。

受付に積んだり、写真撮影の小道具として使ったりと活躍したオリジナルのペーパーアイテム。作品の詳細に興味を持たれた方はぜひ動画をご覧ください。ウシワークさんご夫妻が結婚式に抱いていた熱量を感じられ、とても微笑ましい気持ちになります。

視聴者のコメント