日テレ岩田絵里奈アナ、名前の由来＆父の職業が明らかに…「なりたくないってさんざん迷惑をかけた」
日本テレビ・岩田絵里奈アナウンサーが、29日放送の同局系『シューイチ』（毎週土曜 前5：55／毎週日曜 前7：30）に生出演し、同日をもって番組を卒業した。3月末で日本テレビを退社する。
【写真】あどけなさ残る学生時代の岩田絵里奈アナ ※2枚目
岩田アナは、共演者やスタッフ、視聴者に向けて感謝のメッセージ。さらに、父からサプライズで直筆手紙が届いた。
一方、名前の由来や父の職業がさらりと明かされた。流れた音楽は、サザンオールスターズ「いとしのエリー」。同曲から父が「絵里奈」と名づけたという。岩田アナは「ただ、父が一番好きなのは『栞のテーマ』」だとも明かした。
中山秀征が「お父さん、お医者さんで」と向けると、岩田アナは「はい」と返答。多くを語る父ではなかったという。「医者になりたくないってさんざん迷惑をかけたので、こういう形で最後の姿を見せられてよかったなって思います」と語った。
岩田アナは1995年8月生まれ、慶應義塾大学文学部出身。2018年に日本テレビ入社。『シューイチ』のほか、『スッキリ』『世界まる見え！テレビ特捜部』『沸騰ワード10』『ぐるぐるナインティナイン』『カズレーザーと学ぶ。』『全国直送ニュースバラエティー SHOWチャンネル』など、多数の番組で活躍してきた。
【写真】あどけなさ残る学生時代の岩田絵里奈アナ ※2枚目
岩田アナは、共演者やスタッフ、視聴者に向けて感謝のメッセージ。さらに、父からサプライズで直筆手紙が届いた。
一方、名前の由来や父の職業がさらりと明かされた。流れた音楽は、サザンオールスターズ「いとしのエリー」。同曲から父が「絵里奈」と名づけたという。岩田アナは「ただ、父が一番好きなのは『栞のテーマ』」だとも明かした。
岩田アナは1995年8月生まれ、慶應義塾大学文学部出身。2018年に日本テレビ入社。『シューイチ』のほか、『スッキリ』『世界まる見え！テレビ特捜部』『沸騰ワード10』『ぐるぐるナインティナイン』『カズレーザーと学ぶ。』『全国直送ニュースバラエティー SHOWチャンネル』など、多数の番組で活躍してきた。