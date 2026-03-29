3月26日、ABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』の第4話が放送された。スタイル抜群の30歳モデル美女が、貯金ゼロの彼氏に対し、厳しい現実を突きつける場面があった。

【映像】30歳モデル彼女のキャンギャル時代の写真（複数カット）

本作は、結婚に踏み出せないカップルが、オーストラリア旅行を通して「結婚するか」「別れるか」を決断するリアリティ番組だ。球団チアガール出身で8頭身の美女モデル・ルナ（30）と、給料をすべて飲み代に使ってしまう“永遠の少年”ユウキ（31）。オーストラリアへ出発する前、ルナは親友とのカフェで本音をこぼしていた。

「最近期待してない部分がすっごい多い。お酒関連も、お金のことも、生活態度も」と、まるでダメな息子を持つ母親のようにユウキへの不満を語るルナ。超倹約家である彼女は、子どもを産み育てる将来のビジョンをしっかりと持っている。

だからこそ、ルナは彼に対して甘い言葉はかけない。「『あなたと結婚したいんだよ』じゃなくて、『私はこういうふうにしていきたい』は言ってる。けど『結婚するのはユウキとじゃないかもしれないよ』ってのは十分伝えてる」と、自立した女性の強さと覚悟を見せつけた。ルナの揺るぎない決意に、スタジオの視聴者も釘付けとなった。