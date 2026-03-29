俳優の高知東生が２８日夜、Ｘ（旧ツイッター）を更新し、東京・池袋の「ポケモンセンター」での女性刺殺事件について触れた。

高知は「ポケモンセンター殺人事件。若い女性がストーカー殺人にあうのこれで何回目なんだ？」と疑問視。「大抵の場合、警察に相談してもみすみす殺されている。ストーカー規制法もできてからもうずいぶん経っているし、見直すべきじゃないのか？ストーカー行為の罰則をもっと厳しくしないと、同じことの繰り返しだと思う」と持論を展開した。

これには「罰があろうと追ってくるのがストーカーなので、ｇｐｓ導入など物理的に離せる方法（そういう法律）が必要ですね」（原文ママ）と賛成の意見が寄せられた。「『罰則を重くすれば犯罪は減る』というのはマトモな人間の思考であり、ストーカーのような異常者には何の意味もないでしょう」と反対の意見もあった。

２６日、池袋・サンシャインシティの「ポケモンセンターメガトウキョー」で同店アルバイトの女性が住所、職業不詳の広川大起容疑者（２６）に殺害された。

２人はかつて交際し、破局後、広川容疑者が女性につきまとうようになった。女性は昨年１２月２５日、警視庁に相談。広川容疑者は同日、女性宅周辺を徘徊しており、ストーカー規制法違反容疑で逮捕された。広川容疑者のクルマからナイフが見つかり、今年１月８日に銃刀法違反容疑で追送検され、同１５日には女性への盗撮容疑で再逮捕されていた。

一方、女性は警視庁の助言もあって１〜２月に親族宅に一時避難。その後、自宅に戻っていた。警視庁は女性と電話などで計９回やり取りした。女性への対応は最善だったとの立場だ。

ただ、高知の指摘通り、女性が男性につきまとわれ、殺害される事件は断続的に起きている。