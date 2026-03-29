【今週の秘蔵フォト】２０００年代前半から美少女タレントとして活躍した近野成美は、０３年に「週刊ヤングジャンプ制コレ０３」でグランプリを獲得。多くのドラマ、グラビア、ＣＭで人気者となり、０６年には映画「エコエコアザラク Ｒ―ｐａｇｅ／Ｂ―ｐａｇｅ」で主役を演じた。

０８年３月９日付本紙には映画「ブラブラバンバン」の公開を控えた当時１９歳の近野のインタビューが掲載されている。ブラスバンドに青春をかける打楽器担当の女子高生役で「思ったことをはっきり言う勝ち気な子で役柄的にはダメなところばかりだけど、愛らしい人間味のあるキャラクター。私はそんなイメージ？と驚きつつ、共感する部分も。自分もはっきり言うタイプだけど、言葉遣いや行動はあんなにかっ飛んでいない！」と笑顔を見せた。

最初は楽譜も読めずに「打楽器はあてぶりでもズレたら分かるので、叩かなければいけないとスネアドラム、シンバル、コンガなど５種類の楽器を練習しました。撮影の前後や自宅でも毎日練習して本当に逃げたくなったけど、みんなが一緒に練習してくれて、一人じゃない、仲間がいるんだと思い、逃げずに乗り切れました」と青春チックな言葉で撮影を振り返った。

その後も多くの映画で活躍したが、建築系専門学校へ入学するため１８年から芸能活動を休止。卒業後も新たな専門校で学び、２級建築士学科試験に合格した。２１年には製図試験に合格して国家資格を取得。商業施設士やライティングプランナーなどの資格も取った才媛である。２３年から活動を再開しており、往年のキュートさは健在だ。