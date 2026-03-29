日テレ岩田絵里奈アナ「シューイチ」ラスト生出演で涙 3月末で退社へ「自分の決断をしっかりと受け止めて前に進んでいきたい」
【モデルプレス＝2026/03/29】日本テレビの岩田絵里奈アナウンサーが3月29日、日本テレビ系「シューイチ」（毎週土曜あさ5時55分〜／毎週日曜あさ7時30分〜）に出演。同日の放送をもって番組を卒業し、3月末で同局を退社する。
【写真】岩田絵里奈アナの後任務める美人アナ
番組のラストには、父からの手紙が読まれる場面が。岩田アナは、時折目を潤ませながら「こういう手紙もらったの初めてです。ありがとうございます」と感謝を伝えた。
最後の挨拶では「これまでご覧いただいた皆さん、ありがとうございました。小さい頃からテレビに沢山笑顔をもらって、そんなテレビの世界で働けて幸せでしたし、少しでもどなたかの笑顔につながっていたらうれしく思います」と喜びを語った岩田アナ。「8年ということで、色々辛いことあったと思うんですけど、今振り返っても何も思い出せないくらい笑い転げた8年だったと思っています」とこれまでについて明るく語った。
また、「特に『シューイチ』は新人の頃に入ってあまりにアットホームで、本当にみんなが楽しく番組作りをしていて、それがお茶の間の皆さんにも伝わる温かい番組で、最後こうして自分の夢が叶える形で『シューイチ』で始まって、『シューイチ』で終われたことをとても嬉しく思います」と番組への思いを告白。「毎週スタジオに来るのがめちゃくちゃ楽しみでした」と打ち明け、最後には「4月から新しい道になるんですけど、皆さんにご恩を返せるように、自分の決断をしっかりと受け止めて前に進んでいきたいと思います」と前向きに話していた。
なお、4月からの新MCを黒田みゆアナが担当する。
岩田アナは1995年8月生まれ、慶應義塾大学文学部出身。2018年に入社し、「世界まる見え！テレビ特捜部」（毎週月曜よる7時〜）、「沸騰ワード10」（毎週金曜よる7時56分〜）、「カズレーザーと学ぶ。」（毎週火曜よる10時〜）などの人気番組を担当した。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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【写真】岩田絵里奈アナの後任務める美人アナ
◆岩田絵里奈アナ、ラスト生出演
番組のラストには、父からの手紙が読まれる場面が。岩田アナは、時折目を潤ませながら「こういう手紙もらったの初めてです。ありがとうございます」と感謝を伝えた。
◆岩田絵里奈アナ、感謝伝える
最後の挨拶では「これまでご覧いただいた皆さん、ありがとうございました。小さい頃からテレビに沢山笑顔をもらって、そんなテレビの世界で働けて幸せでしたし、少しでもどなたかの笑顔につながっていたらうれしく思います」と喜びを語った岩田アナ。「8年ということで、色々辛いことあったと思うんですけど、今振り返っても何も思い出せないくらい笑い転げた8年だったと思っています」とこれまでについて明るく語った。
また、「特に『シューイチ』は新人の頃に入ってあまりにアットホームで、本当にみんなが楽しく番組作りをしていて、それがお茶の間の皆さんにも伝わる温かい番組で、最後こうして自分の夢が叶える形で『シューイチ』で始まって、『シューイチ』で終われたことをとても嬉しく思います」と番組への思いを告白。「毎週スタジオに来るのがめちゃくちゃ楽しみでした」と打ち明け、最後には「4月から新しい道になるんですけど、皆さんにご恩を返せるように、自分の決断をしっかりと受け止めて前に進んでいきたいと思います」と前向きに話していた。
なお、4月からの新MCを黒田みゆアナが担当する。
岩田アナは1995年8月生まれ、慶應義塾大学文学部出身。2018年に入社し、「世界まる見え！テレビ特捜部」（毎週月曜よる7時〜）、「沸騰ワード10」（毎週金曜よる7時56分〜）、「カズレーザーと学ぶ。」（毎週火曜よる10時〜）などの人気番組を担当した。（modelpress編集部）
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