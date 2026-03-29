2021年3月場所で現役を引退し、2年後の12月に東京都墨田区内に音羽山部屋を創設した71代横綱・鶴竜こと、音羽山親方。現在指導している10人の弟子のうち、関脇・霧島が今場所で3度目の優勝を果たし、場所後に大関に復帰。部屋は喜びに沸いた。さらに、親方は昨年春場所より勝負審判を務め、土俵下から厳しい目を光らせている。3場所連続で優勝力士が出た音羽山部屋を引っ張る親方に、春場所の土俵をあらためて振り返ってもらった。【武田葉月／ノンフィクションライター】

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【春場所写真】「よくがんばった！」喜びあふれる音羽山親方の笑顔 十両復帰を決めた炎鵬＆把瑠都さんのレアツーショットも

霧島を厳しく叱咤したことも

――今場所は、関脇・霧島関が14日目に優勝を決めて、さらに約2年半ぶりの大関復帰となりました。千秋楽打ち上げパーティー、大関昇進伝達式では、親方は和やかな笑顔で霧島関を讃えていましたね！

音羽山：ありがとうございます！ 霧島とは以前（陸奥部屋で）兄弟弟子という間柄でした。その後、師匠が先代（元大関・霧島の陸奥親方）から私に代わって、私が音羽山部屋の師匠になったのですが、霧島は怪我のため、大関から陥落してしまったのです（24年名古屋場所）。

霧島は14場所ぶりの復活優勝

本人は相当悔しくて、「早く大関に戻りたい」「1場所でも早く復帰したい」という気持ちが強かったのですが、やはりケガの影響は大きかったんです。

なかなか「復帰」の目処が見えないで、もがいていた霧島を、厳しく叱咤したことも幾度もあります。ただ、ようやく昨年秋くらいから、体調が上向いてきたんですね。霧島の場合は、「モチベーションを維持する」ことがポイント。精神的にも上向いてきて、昨年九州場所、今年初場所と連続11勝を挙げることができました。

千秋楽で琴櫻に破れたことは…減点

――大関に昇進する時の勝ち星の目安は、3場所で33勝以上です。ただ、大関復帰に関しては、「大関から陥落した直近の場所で10勝以上した場合、大関に復帰できる」という「特例」があります。その「特例」を使わずに、（平幕から）復帰した例は、照ノ富士関（元横綱＝現・伊勢ヶ濱親方）ら数人しかいないという「狭き門」でもありました。

音羽山：前回のこの記事でも少し触れましたが、霧島には「地力はあるのだから、自信を持って相撲を取りなさい」ということを言い続けました。稽古はきっちりするタイプですし、部屋の鶴英山、竜鳳、光星竜らの、若手力士も力を付けてきていますから、気持ちも前向きになったのでしょう。

師匠としては、「よくここまでがんばったな！」と誉めてあげたい。ただ、優勝を決めた後の千秋楽、大関・琴櫻に破れて「有終の美」を飾れなかったところは、減点ですね（笑）。

伝達式での口上に込めた決意

――（笑）。3月25日の大関昇進伝達式で霧島関は、「謹んでお受けいたします。さらなる高みを目指して一生懸命努力します」という口上を披露しました。この口上は、親方が中心となって考えたものだと聞きました。

音羽山：はい、そうです。難しい四字熟語を使うのではなく、わかりやすい言葉使いにしようと決めていました。本人が目標だった「大関復帰」は叶いましたが、これで終わったわけじゃありません。その次（横綱昇進）の夢の途中だということに加えて、さらに上を目指すんだ！ という決意を込めた言葉なんです。

「勝ちたい」「勝ちたい」という気持ちだけじゃダメ。常に挑戦者の立場で、勝負に臨むことが大切なので、霧島には「勝負に行け！」と声をかけています。まあ、これからが勝負というか、これからが霧島の「見せ場」だと思っています。

安青錦を待ち受ける試練は多い

――さて、春場所でもっとも注目されたのが、新大関・安青錦関の連続優勝、そして綱取りでした。ところが、これまでの粘り強い相撲が息を潜めてしまい、千秋楽を迎えるにあたって7勝7敗という成績でした。千秋楽は、これまで本場所で一度も負けたことがなかった横綱・豊昇龍関との対戦でしたが――。

音羽山：やはり、豊昇龍だって、だてに横綱を張っていませんよ。入門2年ちょっとの若手にやられっぱなしでじゃいられません。千秋楽の一番は、豊昇龍の意地での勝利だったのでしょう。

そして、前回私は、「安青錦の対戦相手たちが相撲を変えなければならない」と話しました。そして今場所の各力士たちは、安青錦の低い体勢を崩して、イヤらしい攻め方をしてきました。

じつは安青錦は、他の部屋の力士とあまり稽古をしないんです。自分の弱点を見せないように、巡業などでも番数は多いとは言えません。小柄な部類だし、スタミナの問題もあるかもしれませんが、思いっきりいろんな力士と稽古をすることも大切です。私は、3月29日からの春巡業に、審判委員として帯同することになっていますから、安青錦がどんな稽古をするか、じっくり観察したいと思っています。

本人もいろいろな行事に振り回されて多忙でしょうし、その中で他の力士からのマークも厳しい。横綱に上がる人は、皆そんな中、上に上がってきたんです。これからも試練は2つ、3つ、いやそれ以上あると思います。自力で乗り越えてほしいですね！

十両復帰の炎鵬に声援

――そして、幕下では、元幕内力士の人気者・炎鵬さんの十両復帰が決まりました。先場所は7戦全勝での復帰のチャンスを逃して、今場所も7番相撲で敗れて、昇進の行方にヤキモキしていたファンも多かったと思います。

音羽山：炎鵬が土俵に上がると、地位がどこであれ、声援がものすごいですからね！ 春場所の7番相撲も、まるで優勝決定戦かと思ったくらいでした（笑）。

生死をさまようような脊髄損傷から復帰して、十両昇進も決めた。これは、炎鵬の気迫の賜物ですよね。もちろん、前のように幕内の土俵で活躍してほしいという希望はありますけど、次の人生もあるのだから、無理しないでほしいです。でも、そのがんばりには心から声援を送りたいと思います。

武田葉月

ノンフィクションライター。山形県山形市出身、清泉女子大学文学部卒業。出版社勤務を経て、現職へ。大相撲、アマチュア相撲、世界相撲など、おもに相撲の世界を中心に取材、執筆中。著書に、『横綱』『ドルジ 横綱朝青龍の素顔』（以上、講談社）、『インタビュー ザ・大関』『寺尾常史』『大相撲 想い出の名力士』（以上、双葉社）などがある。

デイリー新潮編集部