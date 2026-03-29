田中菜津美インタビュー 後編

元HKT48で現在は福岡でフリータレントとして活動する田中菜津美さんは、HKT48でのアイドル時代から高齢ファンが多かったという。そんなファンの姿が話題になった「おじばかりのバスツアー」について語った【記事前編】、アイドル時代の彼らとの交流を明かした【記事中編】に続き、後編では、田中さんがファンクラブの特典に「生存確認電話」「安否確認LINE」を設けた訳や、そこから見えてくる日本社会の問題を聞いた。

【写真26枚】「“おじ”に対しても『かわいい』としか思わないです」。天使のようにファンに尽くしている

――年配のファンが多い田中さんですが、ファンクラブに「シニアプラン」があるのも特徴的です。会員限定のブログやショート動画など通常のプランに、月1回1分の「生存確認電話」、月2回の「安否確認LINE」があるという大変ユニークなものです。

ファンではないのに「シニアプラン」に加入する人もいるそう（撮影・徳重龍徳）

田中：ファンクラブのプランを考える時に、機能として電話とLINEのチャットができると知って、めちゃいいなと思ったんです。

もともと私のファンは独身の方が多くて、一人暮らしも多いんです。実際にファンの間では「自分がもし急に亡くなってしまった時は、みかんちゃん（田中さんの愛称）に伝えてね」と約束し合っていて、お互いの連絡先を交換したり、入院したらファン仲間にとりあえず伝えるということをやっていたんです。

「シニアプラン」を始める以前から、それこそイベントに2、3回と急に来ないファンがいたら、心配になって毎回SNSでDMを送ってたんですよ。「元気ですか？」「体調崩してないですか？」って。他にもファンの方にはインスタにちゃんとコメントしてねとも頼んでいて。生存確認をしたかったんです。だって、急に死なれたら本当に悲しいから。

――「シニアプラン」というネーミングは攻めましたね（笑）。

田中：炎上するかなとも思ったんですけど「素晴らしいです」「これはもっといろんな界隈で導入すべきだ」とコメントされていて「えー！」となりました（笑）。

――実際に「生存確認電話」「安否確認LINE」をやってみてどうですか？

田中：めっちゃいいです！ 電話ができるので、ファンの方から「職場でこういうことがあったんだ」とか「ちょっとうつ病っぽいんだよね」と相談を受けたりもします。悩みって、なかなか言いづらいじゃないですか。

でもファンの方は「みかんちゃんにだったら言おうかな」と思ってくれているみたいで。

悩みだったり、自分では病気だと認められず、足が向かない人もいます。でも好きなアイドルから「病院に行ってみたら」と言われたら、また違うのかなって。シニアプランがいいきっかけになれているのかなと思っています。

ファンじゃないのに「シニアプラン」に加入

――高齢者の孤独は社会問題ですが、田中さんはもともとアイドルだけに壁が取れるわけですね。「シニアプラン」が現代の日本社会に必要なサービスかもしれませんね。

田中：今、「こころ‐ね」さんというメンタルカウンセリングの会社で、アンバサダーをさせてもらっているんですが「心の問題を抱えている方は自分から一歩踏み出す力がないから、手を差し伸べてあげるサービスが必要なんです」と教えてもらいました。今、私がやっているシニアプランとすごいマッチしているんじゃないかと思っています。ファンの方も、お金を払ってるからこそ、私にいろいろ悩みを言ってもいいよねとたぶん考えてくれていると思います。

意外と元気そうに見えている人が悩みを抱えていることが多いんですよ。いつもイベントの時は私をめっちゃ笑わせてくれるファンの方が、LINEの中で「実は通院しているんだよね」と明かしてくれたこともあります。私も全然ファンの方を理解できてなかったなって思いました。

――もうアイドルとファンの関係を超えた関係ですね。

田中：“オタ活”って言ったらリラクゼーションじゃないですか。日頃の疲れを非現実世界で癒してくれる。他のアイドルさんも、ファンの方の話を聞いて「そうだね、そうだね」ってうなずくのも、知らず知らずのうちにリラクゼーションになっていると思うんです。

シニアプランのことを知って、私のファンじゃないのに加入してくれた方もいました。理由を聞いたら「自分、50代になったので。安否を確認してほしいんです」と言われて。だけど保険に入るのはなんか悔しい。私のシニアプランだと月一で生写真が届いたりと、オタ活の一種としてカジュアルにできるので、そのあたりも気が楽みたいです。

「自分はおじさん」の固定概念を変える

――そう考えるとアイドルの可能性は、すごいものがありますね。

田中：アイドルと“おじ”の相性ってめっちゃいいと思っているんですよ。おじさんって誰しも「いつでも自分は大丈夫」って過信するじゃないですか？ でも実際はそうではなくって。そのプライドを取り除けるのって、アイドルしかいないんじゃないかって思っているんです。

ファンクラブをやる前から、ファンの方が「おじさんだからもう誕生日が嬉しくない」ってみんな言っていたんですよ。でも、それは誕生日をお祝いする文化が年齢を重ねるとなくなるから嬉しくないんじゃないかと思って。

当時は配信ライブをやっていたので、事前にファンの人の誕生日を聞いて、全部iPhoneのカレンダーに全部メモを入れて、誕生日の人がいたら配信して、その配信内で「涙サプライズ」を流してお祝いしていたんです。

そうすると、みんな「自分の誕生日は何月なのでメモしといてほしいです」と言ってくれて、すごく誕生日が嬉しいものだって解釈してくれるようになったんです。シニアプランにも「誕生日にバースデー動画」があります。固定概念で「自分はおじさんだから、こういうのは違う」と思ってたものを嬉しいものに変えられたらいいなって考えています。

“おじ”に対しても「かわいい」としか思わない

――田中さんがそれだけファンに尽くせるのはすごいことです。天使じゃないですか。

田中：おじいちゃん子だったからですね、きっと（笑）。それこそ私が生まれた時から足が悪くて、小さい時からお風呂に入る手伝いをしていたんです。それも全然嫌とかじゃなくて、むしろおじいちゃんが喜んでくれる、助かっていることが嬉しかったんです。

私は覚えていないんですけど、小5でHKT48でデビューした時に、劇場公演で「将来の夢はデイサービスを開くことです」ってずっとMCで言ってたらしくて。だからおじいちゃんが昔から好きだったんだと思います。

ファンの“おじ”に対しても「かわいい」としか思わないです。「キモ」とも「近付かないで」と思ったこともないですし、むしろ私から近付いて「みかんちゃん、やめて、やめて」と恥ずかしがって逃げられるくらいです（笑）。

でも私が「かわいい、かわいい」と言い続けるから、おじたちも嬉しいみたいです。アイドルも「かわいい」と言われて嬉しいですけど、おじさんも「かわいい」と言われたら嬉しいんですよ。

「お葬式絶対行くからね」

――今後はどんなことをやりたいと考えていますか。

田中：今はLINEと電話しかないんです。でも、いざ、本当に倒れたとなったとき、私が気付けるのって、たぶん「2、3日連絡こないな」って思ってからだと思うんです。それだとリスクが高いので、見守りサービスとかできないと思っています。

そこまで面倒見てあげたいんです。私のことを10数年間見てきたファンの方の最期を見られないってめっちゃ悲しい。お葬式もファン全員のものに行きたいと思っています。ファンのみんなにも言っています。「お葬式絶対行くからね」「死んだら教えてね」って。

――個人としてはどうですか。

田中：タレント活動を充実させたいです。具体的にはレギュラーが今ラジオが主なので、テレビのレギュラーも持ちたいです。それこそTVerで見られる番組に出たいんです。そうすれば福岡以外に住んでいるファンの方に見てもらえるので。

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【記事前編】では「おじだらけのバスツアー」について、【記事中編】ではHKT48時代の「おじいちゃんばっかり」だったというファンとの交流について話を聞いた。

徳重龍徳（とくしげ・たつのり）

ライター。グラビア評論家。ウェブメディアウォッチャー。大学卒業後、東京スポーツ新聞社に入社。記者として年間100日以上グラビアアイドルを取材。2016年にウェブメディアに移籍し、著名人のインタビューを担当した。その後、テレビ局のオウンドメディア編集長を経て、現在はフリーライターとして雑誌、ウェブで記事を執筆している。著書に日本初のグラビアガイドブック「一度は見たい！ アイドル＆グラビア名作写真集ガイド」（玄光社）。noteでマガジンを連載中 X:@tatsunoritoku

デイリー新潮編集部