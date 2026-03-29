元HKT48で現在は福岡でフリータレントとして活動する田中菜津美さん。昨年、主催するバスツアーを「おじだらけのバスツアー」と紹介したところ、TikTokで大きな反響を呼んだ。

彼女の長年のファンたちは高齢者が多く、バスツアー中も酒を飲み、居眠りをするなど自由に寛いでいたからだ。こうした年配のファンたちを愛を持って「おじ」と呼ぶ田中さん。取材をすると“推し活の理想系”とも言えるアイドルとファンの関係が見えてきた。前編では、バスツアーの反響とその裏にあった思いを聞いた。

【写真26枚】“おじ”たちが魅了されるのも納得？「田中菜津美」のまなざし

――TikTokにアップしたバスツアーの動画が、ファンが高齢者ばかりだったことで注目を浴びました。そもそもファンの方の年齢が高すぎませんか？

田中：私もファンも15年一緒に年を取ってるから、気付いたらおじいちゃんになってました（笑）。

――ファンとのバスツアーがTikTokでバズったのが昨年3月です。「おじばかりのバスツアーで、推しがいるのにみんな寝ちゃう」というナレーションとともに紹介していた寝ているファンの姿が面白いですが、そもそもアイドルのバスツアーでファンが寝るってすごいですよね。

田中：私からしたら、いつもの光景すぎて（笑）。ただ動画をあげたら「えっ、ありえない」「好きな人がいるのに寝るなんて、本当にお金もったいないじゃん」みたいなコメントがあって「やっぱり、おかしいんだ、うちって」となりました。

うちのおじたちはとにかくお酒が好きなので、バスが出発するとみんな自分で買ってきたお酒を飲んじゃうんですよ。で、案の定、お酒が回って気持ちよくなって、気付いたら寝てるみたいな感じで。道中、私も盛り上げたいからずっと喋っているんですけど、リアクションが返ってこないなと思って後ろを振り返ったら、ファンのみんながほとんど寝ていたり。

ありがたいことに、ファンのおじたちは私と喋りたいとか、構ってほしいとか思っていないんですよ。「みかんちゃん（田中さんの愛称）は新規のファンと喋ってください。我々はファン同士で集まるのが楽しいから、こっちで楽しみます。こういう機会を作ってくれてありがとう」と言ってくれて。

バスツアーは40人くらいなんですが、均等に接するのは難しいんです。新規の方により時間を使えることでリピート率が上がりますし、おじたちには本当に助けられています。

定年退職し時間に余裕のあるファンも多い。「私はおじたちが集まるきっかけ」と語る（撮影・徳重龍徳）

私はおじたちが集まるきっかけ

――逆に新規ファンの方はその状況に驚きませんか。

田中：いや、そうなんですよ。「えっ、話すの俺だけ大丈夫っすか」みたいになっています（笑）。ファンの人はもう私が何しようが興味ない。私はおじたちが集まるきっかけなんです。

――田中さん自体がファンをつなぐハブなんですね。

田中：定年退職されてる方も多いので、時間には余裕があるんです。だから、どこかに行きたいけれどきっかけがなかったり、趣味がアイドル以外にないという人たちにバスツアーはすごく喜んでもらえています。

バスツアーでもないと行く機会がない場所に行くから「いや本当にバスツアーをやってくれてありがとう」と感謝されています。私に会いに来るより、バスツアーを本当に楽しみにしていて、たまに「私のバスツアーじゃなくてよくない？」とは思いますけど（笑）。

――参加者は全国から来ているそうですね。

田中：ほとんど遠征組です。「福岡から来てくれた人？」と毎回聞くんですけど、3人ぐらいしかいなくて。東京や名古屋からの方が多いので、福岡でイベントをすると飛行機代に宿泊費もあるからお金がかかるという話を聞いていて。だったら一泊するバスツアーがいいよねと企画しました。

企画、ホテル探しも自分で

――バスツアーのお話をお聞きしたいんですが、田中さんは現在事務所には所属していません。ツアーの企画、ホテル探しもすべて田中さんがやっているそうですね。

田中：ホテルは自分で九州のホテルを回って予算を抑えられるところを探しています。おじのみんなはお酒を飲んだり、宴会が好きな人が多いので、宴会の時間も長く取れるようにしています。大体2時間飲み放題のお店しかないんですけれど、そこも自分でお店と直接交渉をして「3時間にできないですか」とお願いしています。

――アイドルのバスツアーで宴会というのも考えたらすごいですよね。

田中：バスツアーに参加したことない方から「泊まりで大丈夫？」「お酒を飲んで、身の安全とか大丈夫？」とか心配されるんですけど、みんないい人ばかりなんです。ちょっと酔っ払いすぎるおじがいたら、別のおじがその横に付いてちゃんと見守ってくれるんです。念の為、スタッフさんもバスツアーについてくれているんですが、本当にいらないくらいで、スタッフさんもおじたちと仲良く宴会を楽しんでいます（笑）。

でも、こんなバスツアーができるのはファンのおじたちのマナーがいいからこそです。訪れる場所でも「団体さんでこんなにマナーがいいのは初めて」と驚かれます。宴会のホテルの会場でもみんな綺麗にご飯食べてくれて「こんなに綺麗にしてもらったの初めて」と言ってもらっています。

SAKURAから「バスツアー動画見てるよ」

――バスツアーがTikTokでバズった効果はありましたか。

田中：バスツアーって金額はちょっと高いじゃないですか（田中さんの場合は4万円前後）。もちろん来てくれたら、安かったなと思ってもらえる内容にはしているんですが、第一歩として参加してもらうハードルが高くて。最初は大変で「これは根気強く続けるしかないな」って思っていたんです。

でも3回目ぐらいの時にその様子をTikTokにあげてみたら反響があって、おかげさまでそこからもうバスツアーはずっとソールドアウトなんですよ。新規の方も増えました。

反響でいえば、HKT48のメンバーもたくさん見てくれました。HKT48の同期で今は「LE SSERAFIM」のSAKURA（宮脇咲良）からも「バスツアーの動画見てるよ」と言われた時に、「えっ、韓国まであの動画行ってるの」と衝撃でした（笑）。ファンのおじたちもSAKURAが見てくれていることを喜んでいます。

――新規の方は年配ですか。それとも若い子が多いですか。

田中：新規も年配なんです！ ただ新規のご年配の方って「この歳でアイドルなんて推しちゃダメだよね」とか思ってた人たちなんです。若い女の子のイベントに高齢で参加するのは恥ずかしいって、多分常識人だからこそ思っていて。そんな人が私のバスツアーのTikTokを見たときに「えっ、ここだったら自分は若手じゃん」と思ったみたいで。 「私もおじさんですけど参加していいですか？」と参加してくれました。やっぱり同世代だから、もともといたファンのみんなと仲良くなって、リピートしてくれています。

あと若い女の子も増えてきました。ファンのおじのみんなは若い女の子がイベントにいることに慣れてないから嬉しいみたいです。バスツアー中もお土産コーナーで女の子に奢ってあげたりとか、私とチェキ撮る時とかも「これで撮ってきていいよ」と奢ったりしています。

おじたちの青春の一部になれれば

――今後、バスツアーをもっと大人数にしたいとかは考えているんですか。

田中：40人でもそもそも受け入れてくれるホテルが少なくて。宴会場を見つけるのも大変なんです。ただいずれはやりたいなと思っています。

今年の目標は関東や名古屋でもバスツアーをやってみたいなと思ってます。群馬とかあの辺まで行けば温泉地でホテルもあると思うので。みんな、おじだから温泉にやっぱり行きたいらしくて。

ただバスツアーはビジネスにはしたくないと思ってます。私はあくまでタレントですし、ファンもタレントとして活躍することを応援してくれているんです。 それにマネタイズとなると疲れちゃうので。赤字は防ぎたいですけど、おじたちの修学旅行、青春の一部になれればいいなと思って今もやっています。

ファンのおじたちはアイドル時代から今まで莫大なお金を使ってくださっています。なのでバスツアーはそのリターンの一つなんです。長い時間をかけて、感謝を返していきたいなって思っています。

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【記事中編】では、当時から高齢ファンが多かったHKT48時代のエピソードを中心にインタビューしている。

徳重龍徳（とくしげ・たつのり）

ライター。グラビア評論家。ウェブメディアウォッチャー。大学卒業後、東京スポーツ新聞社に入社。記者として年間100日以上グラビアアイドルを取材。2016年にウェブメディアに移籍し、著名人のインタビューを担当した。その後、テレビ局のオウンドメディア編集長を経て、現在はフリーライターとして雑誌、ウェブで記事を執筆している。著書に日本初のグラビアガイドブック「一度は見たい！ アイドル＆グラビア名作写真集ガイド」（玄光社）。noteでマガジンを連載中 X:@tatsunoritoku

デイリー新潮編集部