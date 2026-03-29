無印良品週間が絶好の買い時！編集部注目の機能性バツグン「旅グッズ」4選。《10％オフは3月31日10時まで》

2026年3月30日（ネットストアは31日10時）まで開催している「無印良品週間」。あまりの商品の豊富さに、何をゲットしようか迷ってしまいますよね......。

そんな人にオススメしたいのが、機能性バツグンの万能"旅グッズ"です。

ゴールデンウィークや夏休みなど、これからの長期休暇に旅行を計画している人は、きっと役立つはず。ピックアップして紹介します。

圧倒的な収納力に持ち運びやすさも

●たためる 撥水 旅に便利な ボストンバッグ

36L、75L、105Lのハードキャリーケースの片側にぴったりと収まるボストンバッグ。

コンパクトにたたむことができ、出発時はキャリーバッグの中を仕分けるケースとして、帰り道はキャリーオンバッグとして使える優れものです。

価格は3990円〜4990円。

●撥水 再生ナイロン 推しごと トートバッグ

コンサートや舞台など、"推し活"で遠征を予定している人には、大容量（19Ｌ）のトートバッグがオススメ。

A4サイズのファイルやうちわが綺麗に収まるマチ付き、アレンジが自由自在なクリアポケット、キャリーケースのバーに通せるストラップなど、魅力的な収納力を備えています。

価格は4990円。

●ポリエステルメッシュ巾着 ダブルタイプ

仕切りがついた巾着は、衣類の持ち運びに便利。メッシュ側には見せたいアイテムを、生地で挟まれた側には見せたくないアイテムを収納できます。

内側にはループもついているので、機内・車内、ホテルなどにあるフックに掛けて使うことも可能です。

価格は790円〜1090円。

●ポリエステル 吊るして使える洗面用具ケース

ケースを広げてフックに吊るせる洗面ポーチは、ズボラさんにぴったり。ボトルを立てたまま持ち運べるので、日常のスキンケアを旅先でも変わらず行えます。

ポケットの数も豊富で、収納力バツグン。スキンケアアイテムはもちろん、ガジェットやお菓子などを収納するのも良いかも。

価格は1790円。

移動中も宿で過ごす時間も、旅先のあらゆる時間を快適に過ごせる旅グッズが大充実。

お得なこの機会にゲットしてみては。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）