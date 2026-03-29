開催：2026.3.29

会場：グレートアメリカン・ボールパーク

結果：[レッズ] 6 - 5 [Rソックス]

MLBの試合が29日に行われ、グレートアメリカン・ボールパークでレッズとRソックスが対戦した。

レッズの先発投手はブラディ・シンガー、対するRソックスの先発投手はソニー・グレイで試合は開始した。

1回裏、4番 サル・スチュワート 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでレッズ得点 CIN 1-0 BOS、5番 ユジニオ・スアレス 6球目を打ってピッチャーゴロ しかしフィルダースチョイスによりオールセーフでレッズ得点 CIN 2-0 BOS

2回裏、2番 マシュー・マクレーン 5球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでレッズ得点 CIN 3-0 BOS

3回表、2番 トレバー・ストーリー 3球目を打って左中間スタンドへのホームランでRソックス得点 CIN 3-1 BOS

3回裏、4番 サル・スチュワート 初球を打ってセンターへのホームランでレッズ得点 CIN 4-1 BOS

4回表、1番 ロマン・アンソニー 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでRソックス得点 CIN 4-2 BOS、ピッチャー ブラディ・シンガーがワイルドピッチでRソックス得点 CIN 4-3 BOS

5回裏、3番 エリー・デラクルス 初球を打ってライトスタンドへのホームランでレッズ得点 CIN 5-3 BOS

7回表、5番 ウィルヤー・アブレイユ 2球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでRソックス得点 CIN 5-4 BOS

9回表、5番 ウィルヤー・アブレイユ 4球目を打ってライトスタンドへのホームランでRソックス得点 CIN 5-5 BOS

11回裏、4番 デーン・マイヤーズ 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでレッズ得点 CIN 6-5 BOS

試合は6対5でレッズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレッズのコナー・フィリップスで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はRソックスのジャスティン・スレーテンで、ここまで0勝1敗0S。

なお、Rソックスの吉田正尚はこの試合で0打数、0安打、0打点、打率は.000となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-29 10:52:17 更新