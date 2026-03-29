開催：2026.3.29

会場：オラクル・パーク

結果：[ジャイアンツ] 1 - 3 [ヤンキース]

MLBの試合が29日に行われ、オラクル・パークでジャイアンツとヤンキースが対戦した。

ジャイアンツの先発投手はタイラー・マーリー、対するヤンキースの先発投手はウィル・ウォーレンで試合は開始した。

3回表、4番 ベン・ライス 5球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでヤンキース得点 SF 0-2 NYY

3回裏、2番 マット・チャプマン 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでジャイアンツ得点 SF 1-2 NYY

5回表、2番 アーロン・ジャッジ 2球目を打ってレフトスタンドへのホームランでヤンキース得点 SF 1-3 NYY

試合は1対3でヤンキースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はヤンキースのジェーコブ・バードで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はジャイアンツのタイラー・マーリーで、ここまで0勝1敗0S。ヤンキースのベッドナーにセーブがつき、0勝0敗2Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-29 11:06:17 更新