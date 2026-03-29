2026年3月29日（日） MLB ジャイアンツ vs ヤンキース 試合結果
開催：2026.3.29
会場：オラクル・パーク
結果：[ジャイアンツ] 1 - 3 [ヤンキース]
MLBの試合が29日に行われ、オラクル・パークでジャイアンツとヤンキースが対戦した。
ジャイアンツの先発投手はタイラー・マーリー、対するヤンキースの先発投手はウィル・ウォーレンで試合は開始した。
3回表、4番 ベン・ライス 5球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでヤンキース得点 SF 0-2 NYY
3回裏、2番 マット・チャプマン 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでジャイアンツ得点 SF 1-2 NYY
5回表、2番 アーロン・ジャッジ 2球目を打ってレフトスタンドへのホームランでヤンキース得点 SF 1-3 NYY
試合は1対3でヤンキースの勝利となった。
この試合の勝ち投手はヤンキースのジェーコブ・バードで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はジャイアンツのタイラー・マーリーで、ここまで0勝1敗0S。ヤンキースのベッドナーにセーブがつき、0勝0敗2Sとなっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-03-29 11:06:17 更新