相葉雅紀の念願の一大プロジェクト『マナブのおうち』が始動！「ずっとやりたいと思っていた」

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相葉雅紀が日本各地に出向き、土地の素晴らしさや旬の食材を学んでいくテレビ朝日『相葉マナブ』（毎週土曜 18時～）。14年目初回となる4月5日の放送では、相葉が「ずっとやりたいと思っていた」念願のプロジェクト『マナブのおうち』がスタートする。

■相葉雅紀らが自分たちだけのおうちづくりに挑戦

番組では、これまで全国の農家を訪ねて、作物の育て方や料理を学んできたが、相葉らはついに「自分たちでイチから取り組める拠点」を持つことに。番組でたびたびお世話になっているアレックスさんと一緒に、とある場所へ向かう。

家主の金子さんの案内で出会ったのは、築180年の立派な古民家。現在は誰も住んでおらず、「もったいないので好きに使って」との言葉を受け、相葉、小峠英二（バイきんぐ）、岡部大（ハナコ）、あばれる君は早速家のなかを見学。すると、「露天風呂を作りたい！」「長～い流しそうめんをしたい！」「ピザ窯を作りたい！」と、次々とアイデアが飛び出し胸を躍らせる。

早速、かつては小麦を育てていたという家の裏にある広大な裏山を活用し、夏に向けて畑づくりに着手。なんと、相葉がショベルカーを巧みに操縦して地面を掘り返すというスケールの大きな開墾に挑む。

畑の土台が完成したあとは、新企画の順調なスタートを願い、見学時に土間で見つけた杵と臼を使ってもちつきをすることに。3本の杵を使い、3人がかりで力強くお餅をつき上げる。そして完成したお餅は、アレックスさん手作りのしょう油や納豆、出来立てのきなこ、そしてよもぎ餅にして、みんなでおいしくいただく。

■寿司カウンターに露天風呂、季節感ある庭…と、おうちづくりアイデアが続々

新企画『マナブのおうち』の初回ロケを終えると、相葉やメンバーが集まり、展望を語り合った。

相葉は、「築180年とは思えないほど綺麗で、裏庭や山など自由に使える敷地もたくさんあるので夢が膨らむ」と念願だった拠点づくりに想いを馳せる。

今後、マナブのおうちをどうしていきたいかと話題が及ぶと、「寿司カウンターを入れて“寿司処相葉亭”を開く」（相葉）、「庭や裏山の使い方がポイント」（小峠）に加え、「四季を感じる縁側に」（岡部）と拠点づくりの様々な構想が次々と飛び出す。

そして、マナブのおうちは「秘密基地みたい」（澤部）、「築180年の古民家が令和にどうリバイバルするのか楽しみ」（あばれる君）と、新企画にワクワクが止まらない様子で大盛り上がりとなった。

放送14年目に突入し、新しい挑戦でパワーアップする『相葉マナブ』に注目だ。

■3月29日の放送では旬の“三浦かぶ”を収穫

なお、3月29日は「マナブ！旬の産地ごはん ～神奈川・三浦のかぶ～」をオンエア。

相葉が、海に囲まれた自然豊かな神奈川県三浦市を舞台に、みずみずしく甘みたっぷりの旬の“三浦かぶ”を収穫し、その魅力に迫ってく。

相葉らは、採れたてのかぶを食すと「甘くておいしい」（相葉）、「みずみずしい」（小峠）と大絶賛。

そして、農家から、葉から根まで余すところなく味わえる、かぶの絶品料理の数々を学んでいく。トースターで手軽に作れる「かぶステーキ」や、すりおろしたかぶを使った「みぞれ鍋」、ピリ辛味でご飯が進む「麻婆かぶ豆腐」など、かぶの魅力を引き出すアイデアレシピが続々登場。

調理の合間には、農家から、相葉やマナブメンバーへの質問コーナーも。そして、「こんなにおいしくいただけるんだ」（相葉）という、旬のかぶの魅力を存分に引き出した絶品料理の数々もお見逃しなく。

■番組情報

テレビ朝日『相葉マナブ』マナブのおうち

04/05（日）18:00～18:46

出演：相葉雅紀、小峠英二（バイきんぐ）、岡部大（ハナコ）、あばれる君

■関連リンク

『相葉マナブ』番組サイト

https://www.tv-asahi.co.jp/aibamanabu/