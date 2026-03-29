議会での追及は減少

兵庫県の斎藤元彦知事に関する内部告発文書の存在が明らかになってから、２７日で２年となった。

県議会での追及は減っているが、県内では斎藤氏へのデモが行われたり、県議への中傷が続いたりしており、問題の余波が収まる気配はない。

２月２４日の県議会本会議での代表質問。第４会派「ひょうご県民連合」の上野英一幹事長が「知事には、非を非と認めてもらわなければ」と語り、公益通報制度への認識などをただした。斎藤氏は「適切に理解して対応している」と、従来通りの答弁を繰り返した。

斎藤元彦知事は一貫して「適切だった」

県議会でのこうした内部告発問題を巡るやりとりは、１年間で大きく減った。

読売新聞は、県議会本会議の代表質問での、主要４会派による内部告発問題に関する質疑時間を調べた。昨年６月議会は第２会派「維新の会」を除く３会派で計約２３分半、同９月議会は４会派で計約１９分半だったが、今年２月議会は最大会派の自民党が約３分、県民連合が約１分半で、維新と第３会派の公明党はゼロだった。

県民連合の県議は取材に、「質問しても、知事の答弁が何も変わらない。権力の監視は議会の責務だが、むなしく感じる時もある」と徒労感を口にした。公明県議は「そろそろ問題を収束させ、政策の議論に専念したい」と語った。

自民県議は、内部告発問題への受け止めが自らの支持者の間で割れていることから、「知事を批判するとすぐにＳＮＳで『反知事』のレッテルが貼られる。来年春には県議選も控えており、いつまでも問題を引っ張りたくない」と明かす。

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内部告発問題は２０２４年３月、前県西播磨県民局長（２４年７月に死亡）が報道機関などに、斎藤氏のパワハラ疑惑などを指摘した告発文書を送付したことで始まった。

県は前局長から事情を聞き、公用パソコンを調べて告発者だと特定。斎藤氏は２４年３月２７日の記者会見で文書の存在を明らかにし、「事実無根の内容が多々含まれている。業務時間中に『うそ八百』を含め、文書を作って流す行為は公務員として失格だ」と述べた。県は同年５月、前局長を他の３件の不適切な行為と合わせ、停職３か月の懲戒処分とした。

しかし、県の第三者委員会は昨年３月に公表した調査報告書で、斎藤氏による１０件のパワハラ行為を認定。県の対応は内部告発者を保護する公益通報者保護法に違反すると結論付けた。

斎藤氏は、パワハラについては謝罪したが、県の対応については一貫して「適切だった」との認識を示してきた。今月２４日の記者会見でも、「初動から懲戒処分まで、弁護士などと相談しながら慎重に進めた。私の認識としてはこれまで申し上げている通り、適正・適切・適法に対応してきた」と述べた。

神戸市内では今月２２日、斎藤氏の辞職を求めるデモ行進が行われ、約８５０人（主催者発表）が参加。現場では斎藤氏の支持者とみられる人が、デモの参加者に抗議する場面もあった。

県民からは、混乱の収束を求める声があがる。神戸市長田区の会社員男性（２７）は「財政難への対応や子育て支援など取り組んでほしい課題はたくさんある。分断を早く解消し、建設的な政策議論に注力できるよう、知事も県議会も努力してほしい」と話した。

江藤俊昭・大正大教授（地方自治）の話「自ら設置した第三者委の結論を否定する斎藤氏の対応はあり得ないが、県議会も政局を優先して斎藤氏に不信任決議を突きつけ、県民の信頼を損なった。県議会は第三者委の報告書が出て以降の質疑を総括し、今後斎藤氏とどう向き合うのか、県民に示す必要がある」

追及県議へのネット中傷やまず…殺害予告メールも

斎藤氏を追及した県議会百条委員会のメンバーには、今もインターネット上で中傷が絶えない。

委員だった丸尾牧県議（６１）は、ＳＮＳ上で「騒動の首謀者」などの中傷を受け続けている。今年１月には登壇予定だったフォーラム会場に丸尾氏の殺害を予告するメールが届き、オンラインでの参加を余儀なくされた。

丸尾氏はＳＮＳの投稿約１００件について情報開示請求を行い、今年２月末までに３７件が開示決定された。昨年９月には、Ｘ（旧ツイッター）の投稿で名誉を傷付けられたとして、丸尾氏がＸの運営会社に投稿削除を求めた訴訟で、東京地裁が一部の投稿について削除を命じる判決を出した。

丸尾氏は「誹謗（ひぼう）中傷すれば、その責任を問われると気づいてもらえるよう、発信し続けるしかない」と語る。

委員長を務めた奥谷謙一県議（４０）にも、少なくとも昨年１２月頃から頻繁に「今年は誰が死ぬのかな？」などと書かれたメールが届いている。「いつまでこんなことが続くのか。ＳＮＳによる誹謗中傷で議員を萎縮（いしゅく）させる行為は、一種の言論弾圧だ」と話した。