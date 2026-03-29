米歌手ビリー・アイリッシュのストーカーがニューヨーク州ロングアイランドで列車にはねられ死亡した。米紙ニューヨーク・ポストが２８日、報じた。

プレンネル・ルソーさんは２５日午前５時３８分ごろ、ロングアイランド鉄道の列車に衝突され死亡したと当局は発表した。法執行関係者によると、ルソーさんは線路上、またはその付近をジョギングしており、死亡は事故とみられている。

ルソーさんは２０２０年にロサンゼルスのアイリッシュの自宅に繰り返し現れたため、アイリッシュと家族が接近禁止命令を取得していた。

裁判資料によると、ルソーさんは同年５月４日と５日の２日間で７回も自宅に現れるなど牋枉錣聞堝悪瓩鮓せ、最終的に不法侵入で逮捕された。

最初に現れた際、ルソーさんは、インターホンを鳴らし、防犯カメラ越しにアイリッシュの父親に対し、アイリッシュがここに住んでいるかどうかを尋ねた。父親が「家を間違えている」と伝えた後も、立ち去ろうとしなかった。

その日の夕方に再び現れた際、家族は民間の警備員を呼んだ。「警備員を待っている間、ルソー氏は玄関先にとどまり、座り込んで本を読み始め、さらに断続的に独り言を続けていた。父は何度も立ち去るよう求めたが、彼は拒否した」と、アイリッシュは裁判資料で述べている。