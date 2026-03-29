フィギュアスケート世界選手権

フィギュアスケートの世界選手権（チェコ・プラハ）は28日に行われ、男子フリーで鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は212.87点をマーク。合計306.67点とし、銀メダルを獲得した。鍵山のスコアが発表された瞬間、フランス人スケーターが取った行動に注目が集まっている。

鍵山が今季最後の「トゥーランドット」を完璧に舞った。冒頭の4回転サルコーなどジャンプを次々に成功。フリーで4年ぶり自己ベストとなる212.87点を叩き出し、合計300点超えで自身の演技後に暫定トップに立った。

それまでトップにいたのは、フランスのケヴィン・エイモズ。首位選手はリーダーズチェアで戦況を見つめるが、鍵山のスコアが出た瞬間、28歳は椅子を掃き、「どうぞ！」といわんばかりのジェスチャーを見せた。

FOD配信で見守った視聴者も、このシーンに反応。Xには様々な声が寄せられた。

「ケヴィン良いやつだなぁ」

「ケヴィン人間性優勝」

「ほんまエイモズ好き過ぎる」

「爆速でリーダーズチェア譲るケヴィンかわいい」

「これだからケヴィンを推せるのよ…可愛い」

「ケヴィン、椅子をすぐさまふきふきパッパして、すごく讃えてくれて優しいな」

「今の世代のフィギュア、人間性がカンストしてるメンバー揃いすぎでは。愛しさが止まらない」

エイモズは7位。イリア・マリニン（米国）が3連覇を達成し、佐藤駿（エームサービス・明大）は銅メダルを獲得した。



（THE ANSWER編集部）