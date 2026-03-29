今年3月末に閉店する、新宿・歌舞伎町の老舗クリーニング店「白光舎」。70年以上にわたりこの地で営業を続けてきた同店には、歌舞伎町の混沌を象徴するような衣類が日々持ち込まれていたという。

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明かされたのは、大物歌手のステージ衣装から、指名手配犯の来店、さらにはヤクザ絡みのトラブルまでと幅広い。昭和から平成にかけて、激動の歌舞伎町を生き抜いた老夫婦が明かす、驚きの逸話の数々をお届けする。【全3回の第2回。第1回から読む】

北島三郎の衣装をクリーニング

昭和後期、歌舞伎町は新宿コマ劇場やミラノ座といった施設がけん引し、人であふれ、すぐに飲食店や風俗店も増加した。それとともに「白光舎」には、劇場関係者からの衣装や制服が大量に持ち込まれることも多くなったという。仕事量とともに従業員も増加し、最盛期では10人に増えたこともあったという。同店を営んできた、矢崎三恵さん（78）が回想する。

「以前は母親が店先に立っていたのですが、劇場に勤務する若い従業員が制服を大量に持ってきてくれて、お腹を空かせた彼らにおにぎりなんかを渡すことがあったそうです。母が引退してから、年配の方が『先代にお世話になりました』とお店に挨拶に来たことがあったのですが、その方はミラノ座の親会社である東急の社長さんになっていて驚きましたね」

新宿コマ劇場を象徴するような人物のステージ衣装が持ち込まれたこともあった。三恵さんが続ける。

「演歌歌手の北島三郎さんのステージ衣装もクリーニングしたことがありました。もちろんご本人ではなく、マネージャーさんや衣装関係者が持ち込んでくれたんですけど、立地もあってか、当時はコマ劇場に出演する方や関係者の衣装もよく手掛けました」

新宿コマ劇場は2008年に取り壊され、「TOHOシネマズ新宿」へと姿を変えた。噴水があり「コマ劇前」と称された新宿コマ劇場前広場も「トー横」と称されるようになり、"居場所"を探し彷徨う未成年の男女たちが集う場所へと変貌していくことになる。

指名手配犯が衣服を預けに来て…

歌舞伎町では日常茶飯事ともいえる事件沙汰が店に及ぶこともあった。指名手配犯が衣服を預けにきたこともあったと三恵さんは言う。

「警察の方が来て『この人が来ていませんか』と写真を見せて、指名手配犯の名前を伝えて、それがたまたま数日前に衣類をクリーニングに出したお客さんだったんです。

『来ましたよ』と伝えたら『張り込みさせて下さい』と。それは困るので『取りに来たらお知らせしますよ、すぐ近くに交番がありますので、すぐ来ることができるでしょう』と言って、帰ってもらいました。

仕上がり後に犯人が衣装を取りに来たので、すぐ交番に連絡すると、警察の方が駆けつけて逮捕されていました。犯人逮捕に協力したということで、その後、警察から感謝状をいただきました」

また、歌舞伎町は暴力団関係者が事務所を構える街でもあり、トラブルに巻き込まれたこともある。ある日、三恵さんの夫である裕二さん（79）が預かっていた衣類を事務所に届けに行ったきり、1日帰って来なかったことがあった。

「心配して電話すると『大丈夫だから』と言うだけでした。事務所に監禁されていたんでしょうかね、次の日に帰ってきましたが、何があったか聞いても心配させまいとしているのか、何も言いませんでしたよ」（三恵さん）

一方で、ヤクザの律儀な一面を垣間見ることもあった。

「警察から『ヤクザを逮捕して所持品を調べたらお宅の引換券が出てきた』という問い合わせがあり、現在の居場所を聞いたら『網走に行っている』との話でしたので、預かっておいてトラブルになっても良くないので、クリーニングして送っておいたんです。そうしたら出所した後に本人が『ありがとうございました』とお礼を言いに来たこともありました」

歌舞伎町交番とは生花を通して交流も

斜め向かいにある歌舞伎町交番は、周辺で事件やトラブルが頻発することから「日本一忙しい交番」とも言われている。そんな交番とは、長年、生け花を通じた交流があった。

「母親が華道をしていた関係もあって、歌舞伎町交番に花を生けに行っていたんです。交番は殺風景で味気ないですし、母も『こうして花を生ける関係にあれば、何かトラブルがあったらすぐ駆け付けてくれるかも』という打算的なところもあったようです。

母が引退してからは近くの別の方が花を生けに行っていたのですが、その方が引っ越してからは私が生けに行っていました」（三恵さん）

激務で知られる歌舞伎町交番では、若手の警察官が次々に配属されては、間を置かずに交代していくようになる。三恵さんが花を生けに行っていることを知らない警察官も増えていった。

「花を生けに交番に行くと『何をされに来たんですか』と若い警察官に怪訝そうな表情で見られるようになりましたね。引継ぎで説明するようなことではないとは思いますが、交番って殺風景でしょう？ 花があれば雰囲気も変わるだろうと思ってやっていました」（三恵さん）

そして、三恵さんが腰を圧迫骨折して店に立つのが難しくなった2年前、歌舞伎町交番からひっそりと生け花が消えた。昭和の義理人情と混沌が色濃く残る時代を経て、街の主役はさらに移り変わっていく。

続編記事では、ホストやコンカフェ嬢、さらには居場所を求める「駆け込み寺」のワケありの人々まで、令和の歌舞伎町を支え続けた老夫婦の「最後の決断」に迫る。

（第3回につづく。第1回から読む）