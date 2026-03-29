【永田町番外地】#70

<話題の現場 突撃ルポ>“W不倫”の松本文科相は事務所室内で性行為疑惑…議員会館いわくつきの「1011号室」周辺を歩いた

週刊文春に暴かれた高市内閣の松本洋平文科相のダブル不倫スキャンダル。コトがコトだけに新聞テレビは大々的に触れたがらないが、かなり深刻な問題になってきた。

ダブル不倫スキャンダルをめぐっては、文春砲第1弾を受けて、松本大臣が不倫関係を率直に認め「当時妻にも大変叱責されたが話し合って謝罪を受け入れてもらった」と国会で釈明。議員会館内での逢瀬だけは否定して一件落着。高市首相は「仕事でしっかり返してほしい」とエールまで送っていたのだが、文春砲第2弾で「国会答弁は嘘だらけ」「議員会館で私を抱いた松本文科相へ」と、愛人に“告発”されてしまった。

これには、さすがの弱小野党も見逃すわけにはいかず、立憲民主党の斎藤嘉隆国対委員長が「閣僚を辞めるとか、そういうレベルではない」と審議拒否の姿勢を見せていた。これに対し、松本大臣は議員会館での不倫については改めて「不適切な行為はない」と否定。斎藤国対委員長が「ご本人が、そうではない、と明言をされるので、我々もルールにのっとって本人の言われることをもう信じるしかない。子供たちの学びを停滞させるわけにはいかない。ギリギリのところでの苦渋の判断だ」と助け舟を出すに至って、参院文教科学委員会はどうにか開催にこぎつけている。同委員会が審議する就学支援金支給法案が3月中に成立しなければ、新学期から拡充することになっている高校授業料無償化がストップするところだった。

もっとも、だからといって品性下劣な松本文科相の続投を国民世論が容認したわけではない。とりわけ家事育児に追われる専業主婦層からすれば、よそにオンナをつくって“男の甲斐性”みたいな話は男の身勝手でしかなく、それを女性首相が「仕事でしっかり返してほしい」とエールまで送ってしまったことへの失望、落胆は想像に難くない。

仮に議員会館での不適切行為がなかったとしても、教育行政を司る文科相のハレンチ不倫行為を容認すれば、日本中の専業主婦を敵に回しかねないリスクは首相として容易に察しがつこう。憲政史上初の女性首相となれば、なおさらだ。

「首相も支持率への影響はかなり気にかけているようです。官房長官（木原稔）が文春砲の初っぱなから詳細を把握していたのに自分に報告せず、男目線で勝手に幕引きしたのではないかと不満を漏らしているようです」（官邸関係者）

高市首相の支持基盤である保守層の中核は女性票。木原官房長官はそこを甘く見ていないか。

後々に禍根を残す首相官邸のすき間風でもある。（特命記者X）