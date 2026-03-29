劇場版『陰の実力者になりたくて！残響編』来年公開 映像解禁で新キャストに田村ゆかり
アニメ『陰の実力者になりたくて！』初の劇場アニメとなる『劇場版陰の実力者になりたくて！残響編』が、2027年に公開されることが決定した。あわせて特報第2弾、ティザービジュアル、ストーリーが解禁された。またメインキャストも発表となり、劇場版の新キャラクターとなる朝倉ユウカ役を田村ゆかりが担当する。
【動画】新キャラ登場！公開された劇場版『陰の実力者』映像
2nd season最終話で、転生前に暮らした“日本”へと飛ばされてしまったシド。シリーズ初の劇場版となる「残響編」の舞台は、主人公・シドが転生前に暮らした“日本”となり、シドの前世を知る女性との再会、魔獣の襲撃で変わり果てた世界、そこに渦巻く人々の陰謀。そして混沌を極め荒廃した日本にシャドウが降臨…現代日本で繰り広げられる物語となる。
■STORY
「陰の実力者」に憧れた少年は、道半ばで命を失い、シド・カゲノーとして異世界に転生した。
新たな世界で陰に潜み、陰を狩る者 シャドウを演じ、闇の教団を倒すべく「シャドウガーデン」を率いて（おふざけで）暗躍する日々。
しかし世界の闇たる「ディアボロス教団」は実在し、彼の知らぬところで「シャドウガーデン」は教団との抗争を繰り広げていた。
教団最高幹部の一人・モードレッドを下したシャドウは、突如開いた別世界へのゲートへと吸い込まれてしまう。
追いかけてきたベータと共に辿り着いた場所 それは、かつて影野ミノルとして生きた“日本”だった。
魔獣によって荒廃した世界。人類に残された拠点「メシア」。そして、前世の同級生・アカネとの邂逅。
変わり果てた故郷・日本で、シャドウは何を為すのか……。
己の真実から、目を背けるな
【動画】新キャラ登場！公開された劇場版『陰の実力者』映像
2nd season最終話で、転生前に暮らした“日本”へと飛ばされてしまったシド。シリーズ初の劇場版となる「残響編」の舞台は、主人公・シドが転生前に暮らした“日本”となり、シドの前世を知る女性との再会、魔獣の襲撃で変わり果てた世界、そこに渦巻く人々の陰謀。そして混沌を極め荒廃した日本にシャドウが降臨…現代日本で繰り広げられる物語となる。
「陰の実力者」に憧れた少年は、道半ばで命を失い、シド・カゲノーとして異世界に転生した。
新たな世界で陰に潜み、陰を狩る者 シャドウを演じ、闇の教団を倒すべく「シャドウガーデン」を率いて（おふざけで）暗躍する日々。
しかし世界の闇たる「ディアボロス教団」は実在し、彼の知らぬところで「シャドウガーデン」は教団との抗争を繰り広げていた。
教団最高幹部の一人・モードレッドを下したシャドウは、突如開いた別世界へのゲートへと吸い込まれてしまう。
追いかけてきたベータと共に辿り着いた場所 それは、かつて影野ミノルとして生きた“日本”だった。
魔獣によって荒廃した世界。人類に残された拠点「メシア」。そして、前世の同級生・アカネとの邂逅。
変わり果てた故郷・日本で、シャドウは何を為すのか……。
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