井浦新、長男と“顔出し”2ショット「めちゃくちゃナイスガイ」「素敵な息子さん」 長男17歳の誕生日に妻・あいさんが公開
俳優・井浦新（51）の妻・あいさんが28日、自身のインスタグラムを更新。「長男が17歳になった」と報告し、新と幼少期の頃の長男の2ショットを公開した。
【写真】「めちゃくちゃナイスガイ」妻・あいさんが公開した井浦新＆長男の“顔出し”2ショット
あいさんは「月の引力や、本人の『生まれたい』という意志で出てきたはずなのに、産声をあげない。分娩室に少し緊張が走ったのを覚えている。眠りながら生まれてきたらしく、助産師さんにたたき起こされて、ようやく目覚めて産声をあげた（そんなことある!?）」と出産時を回想。
「ハイハイは殆どせず7ヶ月ぐらいで立ち上がった。歩き出したのも早くめちゃくちゃせっかちに生きていた。どうしても左手を使いたいとのことで左利き。 マイペースでせっかちなアンバランスさは今も健在。未熟な私を育ててくれた息子は、海外の高校に進学中」と明かし、「挑戦することを厭わないところ。相手の良いところを見つけて伝えられる優しさ。頭の回転の速さと、会話の面白さ。自分を他者のために役立てようとする姿勢。未来を面白がれる感性。根明。（両親共に根暗なのに明るい）どれも、心から尊敬している」と長男への思いをつづった。
留学中の長男については「英語で授業を受けるようになって、思考の整理がしやすくなったらしい。母国語は日本語なのに、英語の方が整理できるというのが面白い。そんな人もいるのか。もっと早くその特性に気づいてあげられていたらと思うが15年かかった」といい、「高校でもラグビー部に入り、昨季数年ぶりに決勝に進んだチームの中で、今季もまた決勝へ」と文武両道ぶりも明かした。
新と長男の2ショットには「※35歳のお父さんが美し過ぎる ※25歳の私の写真は写真嫌い故ほぼない」とコメントを添えた。
この投稿には、「素敵な写真」「めちゃくちゃナイスガイでキラッキラで将来が楽しみ〜!!」「ご両親の愛情いっぱい注がれて、立派にご成長されてるんですね とっても素敵な息子さん」「愛情いっぱいのポストに心が温かくなりました」「素敵なご両親のもと育っていて羨ましい」などの反響が寄せられている。
【写真】「めちゃくちゃナイスガイ」妻・あいさんが公開した井浦新＆長男の“顔出し”2ショット
あいさんは「月の引力や、本人の『生まれたい』という意志で出てきたはずなのに、産声をあげない。分娩室に少し緊張が走ったのを覚えている。眠りながら生まれてきたらしく、助産師さんにたたき起こされて、ようやく目覚めて産声をあげた（そんなことある!?）」と出産時を回想。
留学中の長男については「英語で授業を受けるようになって、思考の整理がしやすくなったらしい。母国語は日本語なのに、英語の方が整理できるというのが面白い。そんな人もいるのか。もっと早くその特性に気づいてあげられていたらと思うが15年かかった」といい、「高校でもラグビー部に入り、昨季数年ぶりに決勝に進んだチームの中で、今季もまた決勝へ」と文武両道ぶりも明かした。
新と長男の2ショットには「※35歳のお父さんが美し過ぎる ※25歳の私の写真は写真嫌い故ほぼない」とコメントを添えた。
この投稿には、「素敵な写真」「めちゃくちゃナイスガイでキラッキラで将来が楽しみ〜!!」「ご両親の愛情いっぱい注がれて、立派にご成長されてるんですね とっても素敵な息子さん」「愛情いっぱいのポストに心が温かくなりました」「素敵なご両親のもと育っていて羨ましい」などの反響が寄せられている。